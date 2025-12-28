Tortugas, aves y monos son los más traficados

Ciudad de México.- En México, a lo largo del 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) rescató a al menos 2 mil 986 animales, como aves, monos y tortugas, en domicilios, tianguis y mercados, a través de cateos y denuncias.

Las entidades donde ocurrieron estos rescates fueron Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En un operativo se encontraron dos mil 271 kilos (kg) de aletas de tiburón y buches de totoaba. Cabe mencionar que los ejemplares de fauna silvestre fueron hallados en cautiverio, en malas condiciones de salud y, en algunos casos, sin vida.

En enero, las autoridades rescataron a una hembra tigre de bengala enjaulada en el rancho de una presunto criminal en Baja California Sur.

Mientras que el 15 y 16 de octubre, se realizó el hallazgo de un escorpión, dos tortugas, tres geckos y dos cocodrilos en una sede del servicio de paquetería Estafeta, cuyos empleados denunciaron ante la Profepa, en San Luis Potosí.