Trabajadora del IMSS-Bienestar agrede a familiar de paciente en Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- En redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra el momento en que una trabajadora social del IMSS-Bienestar agrede al familiar de una paciente en el Hospital General Número 36 de Coatzacoalcos en Veracruz.

En las imágenes se observa el momento en que la trabajadora del sector salud golpea a la persona que graba con su teléfono celular.

"Me golpeó, me tiro un golpe, y es ´muy social´ la señora, dice, ¿cómo ven?... como ella no tiene la necesidad más que de tragar, mírenla, lo que hace el instituto", señala la agredida.

El incidente, ocurrido el pasado 27 de junio, ha causado indignación y una ola de críticas ante las constantes deficiencias del sistema de salud pública.

IMSS reprueba los hechos e inicia investigación

Tras la viralización del video, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz Sur informó en su cuenta de Facebook que se inició una investigación administrativa y jurídica con el fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.

"El Instituto reprueba cualquier conducta que implique agresión, ya sea verbal o física, y que atente contra la dignidad de las personas derechohabientes o del personal institucional".

Por último, refrendó su compromiso con el respeto, el trato digno y la atención oportuna de todos sus servicios.