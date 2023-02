Trabajadores alertaron sobre fuga de gas al chofer de pipa

A-AA+

PACHUCA, Hgo., febrero 4 (EL UNIVERSAL).- Edgar Váldez, gerente del área de cumplimiento de la empresa "Servifácil" explicó que la explosión ocurrida en una estación de gasolina, en la colonia Iturbe en Tula, Hidalgo, se derivó de un hecho ajeno al arribar una pipa de gas LP con una fuga visible, que incluso permitió activar los protocolos.

Señaló que el personal detectó que la pipa traía una fuga de gas, por lo que se alertó al conductor y se aplicaron los protocolos al hacer un paro de emergencia, con ello se evitó una tragedia mayor ya que esto permitió que no hubiera una explosión del combustible de la estación.

Precisó "fue cuestión de segundos la pipa arriba y el personal operativo que hace el primer contacto con la pipa, se cerciora que trae una fuga, alarman al conductor y a la estación y repliegan y hacen las medidas necesarias".

Indicó que desconoce quiénes son las personas que perdieron la vida, sin embargo, de parte de la empresa no hay lesionados ni fallecidos. "Estamos esperando los peritajes oficiales de las autoridades correspondientes".



Seguro respaldará daños

Consideró que la estación estará fuera de servicio a menos unos dos meses y está no representa ningún riesgo, ya que los sistemas de seguridad neumáticos se activaron de manera correcta, lo que impide que el producto esté comprometido y no permite el flujo de combustible.

"La estación en condiciones de seguridad después de los acontecimientos está 100% segura", afirmó Edgar Váldez.

Resaltó que ante estos hechos cuentan con una póliza de cobertura amplia que respalda cualquier daño en las instalaciones y que permite absorber estos gastos, ya que prevé una pérdida de un millón de pesos por los daños.

Además de que la tienda de conveniencia también tiene un seguro.

Señaló que es muy poco probable que suceda un hecho así, "aquí lo que aconteció es que un elemento externo no cumplía con las condiciones de seguridad óptima al llegar con esta fuga, que es lo que detona este lamentable hecho".

Asimismo, Edgar Váldez dijo que colaborarán con las autoridades en las investigaciones.