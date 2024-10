Trabajadores del INAI no serán despedidos con reforma: Rosa Icela Rodríguez

Tras una reunión que se prolongó por más de dos horas y media, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se comprometió con las Comisionadas y el Comisionado Presidente del INAI a mantener abierta la puerta de diálogo para fortalecer la reforma por la que pretenden desaparecer a los órganos autónomos.

En el encuentro privado, la funcionaria federal aseguró que de avalarse la reforma, las y los empleados del INAI no serán despedidos.

La secretaria acordó, además, abrir mesas de trabajo en la materia, y pidió confianza para encontrar la mejor solución al tema, pues sostuvo que el objetivo final es reducir el aparato burocrático y eficientar la administración pública.

Finalmente, en la reunión que se desarrolló de manera privada, puntualizó que dará cuenta de lo que se abordó en la reunión a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Tras la reunión, el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, y las comisionadas Julieta del Río, Josefina Román y Blanca Lilia Ibarra señalaron que "hay confianza" y expusieron la "salud laboral" de las personas trabajadoras del organismo, aunque no se comprometió la secretaria de Gobernación a evitar la extinción.

Cuestionado específicamente sobre la desaparición del INAI, Adrián Alcalá mencionó que la respuesta fue: "Precisamente que están en análisis como lo hemos sabido, el proceso legislativo continúa, el estudio está precisamente en el Congreso de la Unión, y continuaremos siendo parte de este proceso.

"Análisis en lo general, hay muchas expectativas", declaró el comisionado presidente del INAI.

El comisionado y las comisionadas reconocieron la apertura al diálogo y sensibilidad de la secretaria Rodríguez, a quien expusieron la importancia del INAI y aclararon a Rosa Icela Rodríguez los contratos de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez: "Ninguno de los cuatro fuimos parte de ello".

"También le explicamos algunas cosas que se dicen del INAI que son falsas, entre el leñas el sueldo", dijo Julieta del Río al mencionar que le informaron de sus percepciones.

Indicaron que la titular de Gobernación se comprometió a informarle a la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Nos pidió que le diéramos seguridad a los trabajadores, los trabajadores, independientemente de lo que vaya a pasar con los comisionados, no se tocan", dijo Del Río.

La comisionada Julieta del Río destacó en la reunión la Plataforma Nacional de Transparencia "y hay preocupación porque no viene en la iniciativa".

Informaron que seguirán las mesas de trabajo entre el INAI y la Secretaría de Gobernación.