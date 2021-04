Trabajadores del SACPC envían carta a Frausto y se van a paro por falta de pagos

Trabajadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), antes Fonca, contratados bajo el esquema de capítulo 3000, es decir, como prestadores de servicio, denuncian que, pese a una promesa de pago para el 21 de abril, no han recibido sus pagos en lo que va del año, por lo que todas las áreas se sumarán a un paro parcial.

Ayer enviaron una carta a Alejandra Frausto Guerrero, Secretaría de Cultura federal; Marina Núñez Bespalova, Subsecretaria de Desarrollo Cultural; Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas; y a Juan Carlos Gutiérrez Bonet, director general del SACPC, para solicitar una reunión "urgente" para el día de hoy.

Por la noche, de acuerdo con los trabajadores, fueron notificados de que Juan Carlos Bonet, quien no se ha presentado formalmente con todo el personal de la SACPC, se reunirá hoy a las 12 del día con el personal que hoy se suma al paro activo de actividades, con media jornada laboral, que desde hace unos días mantenían sólo algunas de las áreas.

"¿Por qué los pagos no se vieron reflejados en los tiempos que usted mismo estipuló? ¿Cuál es la garantía que en los meses subsecuentes los pagos sean puntuales? ¿En caso de que los pagos no salgan el día de mañana 23 de abril, cuál es la solución que usted propone como titular? Asimismo, instamos a las autoridades de la Secretaría de Cultura a mostrar un poco de humanidad y sensibilidad ante este tipo de contrataciones indignas: retrasos en pagos, sin presentaciones de ley, horarios laborales extendidos y nulo reconocimiento a nuestra labor como agentes y promotores culturales", se lee en la carta.

Trabajadores consultados por este diario, aseguran que todas las áreas de la SACPC se han sumado a las exigencias de pago y mantendrán el paro activo hasta que todos los que están en este esquema de contratación reciban sus salarios correspondientes. Sin embargo, reconocieron que dentro de los cerca de 100 empleados hay algunos que no se sumaron al paro por temor a represalias.

Además, indicaron que la comunicación con su director general, Juan Carlos Bonet, ha sido prácticamente nula y que el compromiso de pago para el día 21 de abril, lo hizo en una entrevista con Canal 22.

"A nosotros no nos han dicho nada, esto es parte del problema. Por eso, todas las áreas de la SACPC estaremos en paro parcial a partir de este viernes hasta que les paguen a todos, es decir, no importa si en el transcurso de estos días empiezan a caer algunos pagos, estaremos en paro hasta que el último cobre su salario", dijeron en entrevista.

"No sean indolentes a nuestras necesidades y angustias por la falta de contar con un ingreso ganado dignamente", recalcan en la carta.

Finalmente, expresaron que también ha habido información contradictoria de parte de las propias autoridades, pues el vocero de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez, aseguró a El Universal, que los pagos se darían en retroactivo. Pero, reconocen que en los contratos está estipulado que serán en prorrateados a lo largo del año.