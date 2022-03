Tragedia de Guardería ABC no es un caso cerrado: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tragedia del incendio de la Guardería ABC ocurrido en Hermosillo, Sonora en 2009 y que dejó 49 niños muertos, es un caso que no está cerrado, sino que es un expediente abierto.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal indicó que con base a los que presentó en su momento Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) interpuso una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República.

El Mandatario federal señaló que pedirá a Zoé Robledo, titular del IMSS, a que dé a conocer de manera pública esta denuncia.

---Presenta IMSS nueva denuncia por incendio de Guardería ABC

"En reuniones que hemos tenido con los padres de los niños, de los bebés se hizo el compromiso porque ellos lo plantearon de que se presentara una nueva denuncia -esto desde el 2019 me lo plantearon-, yo estuve con ellos como en tres ocasiones y se les ha estado atendiendo, y en cuanto a la denuncia, precisamente con los elementos del proyecto que presentó en su momento el ministro Zaldívar, el Seguro Social presentó, interpuso una nueva denuncia que está en la Fiscalía.

"Le voy a pedir a Zoé Robledo de que dé a conocer la denuncia, porque sí está presentada de acuerdo a los elementos del ministro Arturo Zaldívar. De ahí se tomó la sustancia para pedir la Fiscalía que investigara, o sea no está cerrado el caso, es un expediente abierto", dijo.