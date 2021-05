"Tragedia, violencia en proceso electoral"

Ciudad de México.- José Miguel Insulza Salinas, exsecretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), condena la violencia política que se vive en todo México durante el actual proceso electoral.

En entrevista con El Universal, el senador chileno y quien presidirá la misión electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) en los comicios del 6 de junio, califica como una tragedia que en nuestro país sumen 143 políticos asesinados desde septiembre de 2020 al 30 de abril (según cifras de la consultora Integralia), muchos de ellos, aspirantes a un puesto de elección popular.

"Me parece terrible que eso ocurra, es una gran tragedia. La violencia política siempre es reproblable e inaceptable, y ese número de muertos es una cosa muy tremenda", comenta.

El miembro del partido socialista y quien llegará a nuestro país en los próximos días para encabezar un grupo de 50 observadores electorales de América Latina, llamó a los candidatos mexicanos a hacer su parte para evitar la violencia política en el territorio nacional, comportándose de forma democrática.

"Espero que todos los que se están postulando, de acuerdo con las reglas de la democracia, se comporten democráticamente, y eso significa comportarse de manera pacífica.

"La democracia no admite violencia, las cosas no se pueden resolver por la vía de la violencia, es una tarea de todos y todos tienen que hacer su parte, eso incluye al gobierno federal, pero también a los locales, estatales y a los mismos candidatos", expresa.

El abogado de profesión evita pronunciarse sobre la confrontación entre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), "porque quien encabeza una misión electoral no se puede involucrar", pero advierte que se trata de un debate al calor de un proceso "que, ciertamente, ha sido o puede ser muy duro".

Desde su punto de vista, esos desencuentros entran en el ámbito de lo normal: "He leído sobre lo que está ocurriendo en México, el gobierno mexicano tiene una postura, pero la verdad es que no se han constatado todavía acciones de que haya habido algo que no sea normal, yo creo que el proceso será democrático, yo apuesto a una elección normal".