Transportistas convocan a paro

Ciudad de México.- Transportistas y agricultores convocaron a una movilización nacional el próximo lunes, que incluirá bloqueos en carreteras y accesos estratégicos del país, para exigir mayor seguridad y denunciar el incumplimiento de acuerdos con el gobierno, lo que consideran un abandono de ambos sectores.

El paro nacional, al que denominaron "megaparo", fue convocado por varias organizaciones del sector, principalmente la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Aunque en noviembre pasado los inconformes alcanzaron acuerdos con las autoridades tras varios días de bloqueos, aseguran que los compromisos no se han cumplido.

El presidente de la Antac, David Estévez, difundió en redes sociales llamados a "paralizar todo" si no hay respuesta a sus demandas, centradas en la inseguridad en carreteras y la falta de apoyos para ambos gremios.

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Los transportistas exigen reforzar la seguridad en las carreteras mediante la presencia permanente de la Guardia Nacional, al acusar un aumento de asaltos y desapariciones de trabajadores del sector.

También urgen el fin de las extorsiones y la violencia en su contra, apoyos económicos, créditos, seguridad social y pensiones.

Mientras que los agricultores acusan abandono del sector y fallas estructurales en la política pública, como retrasos en pagos, falta de precios de garantía efectivos, problemas en la comercialización de granos y ausencia de apoyos suficientes para sostener la producción.

"La inseguridad, el abandono y los costos impagables nos han orillado a esta decisión (...) Transportistas y productores del campo unidos en una sola lucha. Si el campo y el transporte caen, el país se detiene", enfatizó el FNRCM, en un mensaje en redes sociales.

La organización de agricultores destacó además que el paro responde a una "necesidad de supervivencia" ante la inseguridad, los altos costos de operación por el alza al combustible y el deterioro de las condiciones en el campo y el transporte, frente a "la indiferencia y la falta de palabra del gobierno federal".

Las organizaciones advirtieron de posibles bloqueos en las carreteras México-Querétaro, México-Pachuca, México-Cuernavaca y México-Puebla, así como en vías de Jalisco, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Zacatecas, y en cruces fronterizos como Ciudad Juárez.