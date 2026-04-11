Tras 10 años, detienen a pedófilo en Yucatán

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) arrestaron a Josué Raúl "N", el cual, durante 10 años, habría contactado a niñas, niños y adolescentes a través de redes sociales para abusar sexualmente de ellos, grabarse y vender el material en Internet.

De acuerdo con el fiscal especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de dicha dependencia, Ulises Lara López, el ministerio público federal obtuvo una orden de aprehensión contra el hombre, que fue arrestado en una casa de la colonia Mulchechén, localizada en la ciudad de Kanasín, Yucatán.

En este domicilio, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron diferentes teléfonos celulares, tarjetas SIM, tabletas electrónicas y tarjetas micro SD. Ante el juez de control, al sujeto le fue imputado el crimen de trata de personas.

"La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Josué Raúl ´N´, a quien se le ordenó cumplir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en el Centro de Reinserción Social en Mérida, Yucatán", agregó.

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