Tras 11 días, liberan a 2 mujeres retenidas en Peras, Oaxaca

SANTIAGO JUXTLAHUACA, Oax., diciembre 14 (EL UNIVERSAL).- A 11 días de ser retenidas y luego de alcanzarse una serie de acuerdos, pobladores de San Martín Peras, municipio de la Mixteca de Oaxaca, liberaron a dos mujeres que permanecían en la cárcel de la comunidad; sigue preso uno de los policías municipales.

El Secretario de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, informó que, a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal, pudieron establecerse acuerdos para liberar a las dos mujeres retenidas y encarceladas desde el pasado sábado 3 de diciembre. De acuerdo con gobierno del estado, la retención de las dos mujeres se originó tras un conflicto electoral entre dos grupos en el municipio, donde se usó la retención de las personas como mecanismos de presión política hacia las autoridades administrativas.

Las mujeres que mantuvieron retenidas son familiares del actual presidente municipal, Román Juárez, y fueron identificadas como Marcelina Vega de 50 años, su esposa, y Guadalupe Ortiz, de 72 años, su suegra. Inicialmente los familiares de las mujeres las reportaron como desaparecidas junto con dos menores de edad, pero finalmente se informó que estaban detenidas en ma cárcel municipal sin ser acusadas de ningún cargo.

Al respecto, el gobierno del estado informó que "mantendrá las puertas abiertas para instalar mesas permanentes de diálogo, y asistirá a las comunidades para lograr acuerdos y no tomar decisiones unilaterales", señaló el funcionario.

Luego de la liberación de las mujeres, la Sego convocó a la población a erradicar estas prácticas de presión para lograr los acuerdos. Asimismo, la información oficial detalla que las personas encarceladas se encuentran bien de salud; sin embargo, la dependencia no informó sobre los detalles de los acuerdos que se establecieron, para liberar a las mujeres.

La liberación ocurrió durante la madrugada de este miércoles, cuando los funcionarios de la Sego junto con el personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), acudieron al Peras a dialogar con los manifestantes. Sin embargo, una de las regidoras de la actual administración, quien omitió su nombre por seguridad, afirm que uno de los detenidos continúa preso en los separos del municipio y que aún no se han dado a conocer a la población las minutas de acuerdos.

"Esperemos que en las próximas horas también sea liberado el compañero, porque ya lleva varios días ahí; además, si ya dialogaron, ya no deberían de tenerlo en la cárcel, también esperamos que pronto se hagan públicos los acuerdos", señaló la funcionaria del municipio de San Martín Peras. Los pobladores que mantienen tomada la Presidencia de Peras exigen nuevas elecciones en el municipio, así como la rendición de cuentas por parte del presidente edil Román Juárez Cruz.