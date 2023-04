Tras 12 años, subteniente de Infantería acusa proceso viciado

A-AA+

El subteniente de Infantería, Jorge Alberto Tadeo Hernández, cumplió doce años en prisión preventiva oficiosa por el delito de homicidio y tortura en agravio de un integrante de "Los Zetas", al que detuvo en 2011 por portación de drogas y armas de uso exclusivo del Ejército, en la capital de Nuevo León.

En una carta dirigida a organizaciones de la sociedad civil, el militar reitera que se niega a ser sentenciado por "fallas al debido proceso" y porque las dos juezas que han llevado su caso le negaron pruebas y diligencias a su favor, lo que le hace suponer que están "coludidas con el Cártel del Noreste".

Desde la prisión del Campo Militar 1-A, Tadeo Hernández acusa que la actual jueza de su caso, Martha Yadira Machado López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León, rechazó la solicitud para llevar su proceso en libertad, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la imposición de esta medida cautelar no puede ser superior a dos años.

"La actual jueza me niega constantemente pruebas y diligencias a mi favor y un cambio de medida cautelar, tomando el papel de Ministerio Público", acusa.

Además, el oficial egresado del Heroico Colegio Militar afirma que la averiguación previa realizada por el Ministerio Público Militar, que fue la base para encarcelarlo, está viciada de inicio, pues, según él, se favoreció a supuestos testigos que se autoinculpan en sus declaraciones de haber cometido otros delitos y no los vincularon a proceso.

El militar acusa a los ministerios públicos militares, mayor Reyes Martínez; coronel José Luis Arévalo, este último actualmente retirado y adscrito a la Guardia Nacional como asesor jurídico, de favorecer a los supuestos testigos.