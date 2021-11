Tras 40 horas de debate, PEF se mantiene intacto

Se cumplieron 40 horas de debate en torno al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 y el dictamen se mantiene sin que se le mueva una sola coma, tal cual y como se avaló en la Comisión de Presupuesto.

El bloque opositor de Va por México amagó con no avalar las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, a menos de que se redireccione el gasto.

Hasta el cierre de esta edición, 213 legisladores habían pasado a tribuna para interponer casi mil de las mil 994 reservas inscritas en el orden del día; 100% fueron rechazadas.

En el tercer día de debate, la frustración de las bancadas del PRI, PAN y PRD llegó al límite, motivo por el que sus coordinadores Rubén Moreira, Jorge Romero y Luis Espinosa Cházaro, respectivamente, advirtieron que no van a bajar ninguna de las propuestas de modificación que faltan por presentarse, no importa que les lleve 10 días el desahogo del PEF 2022.

"No, no vamos a bajar ninguna reserva. Todos quisiéramos haber acabado hace un rato, estamos conscientes de lo que va a durar, pero también de cuál es el debate y por quiénes lo estamos dando, solamente porque todas esas personas nos escuchen dando el debate, por ellas y por ellos, vamos a seguir dándolo, así dure 10 días, 10 semanas o 10 meses, así vamos a estar por tres años", aseguró Romero.

Por su parte, Espinosa Cházaro dijo que no son ingenuos y que están conscientes de que el bloque oficialista votará en contra de todas las reservas que faltan, pero, agregó, si no hay diálogo y no hay convencimiento, tampoco lo habrá en la construcción de las reformas constitucionales que vienen.

"Somos buenos entendedores, entendemos que si no hay diálogo, no hay negociación, no hay convencimiento en este presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen", manifestó Cházaro.

"Queremos romper el círculo pernicioso de la polarización, por eso estamos pidiéndole, en los términos legales, a la mayoría que discuta, pero quiere polarizar, nosotros queremos diálogo, discusión", agregó Moreira.

A la mitad del camino, el PEF 2022, con un gasto de 7 billones 88 mil millones de pesos, se mantiene con los cambios avalados en la Comisión de Presupuesto el pasado martes, con un recorte de 8 mil 38 millones de pesos, de los cuales 4 mil 913 millones de pesos se quitan al Instituto Nacional Electoral (INE); 2 mil 935 millones de pesos, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF); 65 millones de pesos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y 125 millones de pesos, a San Lázaro.

Entre las principales peticiones que se realizaron este viernes destacan las demandas de recursos para medicinas y quimioterapias, compensación económica a empleados de la salud y atención a mujeres violentadas, así como más apoyo para las comunidades indígenas.

Morena, PT y PVEM continuaron defendiendo el dictamen y afirmaron que el PEF 2022 distribuye los recursos de manera responsable en favor de los que menos tienen.