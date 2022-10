Tras aval de reforma militar Va por México no puede continuar: Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- El Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, PERFILA la ruptura de la coalición Va por México.

En entrevista con medios de comunicación, señaló que tras el aval de la reforma que prorroga la presencia del ejército en las calles, la alianza no puede continuar en los términos con estaba.

"En el PAN hemos cumplido a cabalidad nuestro compromiso, y no podemos permitir que, quienes honramos nuestra palabra, nos pidan que sigamos la alianza en los mismos términos. Esto nos obliga, en primer lugar, a repensar como vamos a reconstruir la coalición, en qué términos, con qué condiciones, quiénes serán su integrantes, porque ayer ya quedó demostrado quienes están con nosotros y quiénes no", declaró desde la Cámara de Diputados.

Creel Miranda calificó de "totalmente reprobable", que opositores hayan avalado "prorrogar el desastre de la estrategia en materia de seguridad pública".

"Está reforma causará el efecto guillotina, el efecto del desastre en materia de seguridad y el efecto militarización, se quiere defender a la fuerzas armadas, pero van a hacer exactamente lo contrario, porque lo que están prorrogando es la actuación inconstitucional de las fuerzas armadas, y esto las deja en una situación de vulnerabilidad porque traerá consecuencias hacia el futuro en lo interno y en lo internacional", detalló.

El diputado del PAN, detalló que los integrantes de su partido, y quienes votaron en contra de la reforma de los distintos partidos, "somos la auténtica oposición", y reconoció a quienes "sufragaron en contra de un régimen a pesar de las presiones".

"Y aquí decir que me parece muy preocupante que se haya activado esta alerta migratoria en contra del exgobernador de Tamaulipas a menos de 24 horas de que su hermano votó en contra de la prórroga, eso no puede pasar por alto, porque también hubo otros legisladores que estaban siendo amenazados y se pusieron del otro lado", demandó.

Finalmente, Santiago Creel aseveró que en el PAN "mantendremos una alianza con quienes quieran enfrentar al régimen y crean en la democracia y los valores que representamos nosotros".