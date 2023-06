Tras caída de niño en tirolesa, suspenden actividades en parque de Nuevo León

A-AA+

Luego del accidente que se registró el pasado 25 de junio en Parque Fundidora, Nuevo León, cuando un niño de 6 años cayó de 25 metros tras romperse el arnés con el que estaba sujetado de una tirolesa, autoridades informaron que suspendieron actividades del sitio.

Protección Civil informó que para realizar una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente suspendió las operaciones del Parque Amazonia, una concesión dentro de Parque Fundidora que es operado por un particular.

Autoridades harán una revisión de todas las áreas para determinar la responsabilidad por parte del concesionario.

Además, aseguraron que hay comunicación con la familia del pequeño para brindar la atención necesaria.

Autoridades informaron que el niño de 6 años que cayó de la tirolesa hacia el lago que se encuentra en la Plaza de los Loros, que tiene una profundidad de seis a siete metros.

Personal lo rescató de forma inmediata y no sufrió ninguna lesión. Además de la conmoción, él estaba consciente y estable.

Además, se le vio caminando con sus padres en la zona del incidente, por lo que no requirió traslado para su atención o revisión médica.