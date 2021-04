Tras críticas a la 4T, exhiben vínculos entre Fernanda Familiar y Genaro García Luna

La periodista Peniley Ramírez dio a conocer un cheque que realizó la conductora Fernanda Familiar a favor de Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, por la cantidad de 3 millones 500 mil pesos, y el cual le habría permitido al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública justificar el pago de una residencia en la Ciudad de México, en el 2008.

Los testigos del acto fueron Esperanza García Luna, hermana de Genaro, y Edgar Anuar Rodríguez García, quienes en 2019 fueron acusados por complicidad de un esquema de "lavado" de dinero, posteriormente el fisco congeló sus cuentas.

Familiar corroboró que el pagaré era real y que la cláusula de pago decía que Cristina le devolvería el dinero en una o varias exhibiciones para cubrir el monto total de la deuda.

Días después de que fue firmado el pagaré, la familia García Luna comenzó los preparativos para adquirir una casa en Monte Funiar.

En enero de 2008 fue detenido Alfredo Beltrán Leyva junto a tres de sus empleados durante un operativo y cateo en una casa de Culiacán, Sinaloa, además fue acusado de pagar sobornos a funcionarios de distintos estados.

Ramírez destacó que no se confirmó si pagaron o no el préstamo a Familiar, sin embargo, con ese dinero García Luna pretendió decir que compró esa propiedad con fondos legítimos.

"Siempre me causó curiosidad es por qué la segunda carta, que confirma el pagaré y Familiar se las da en 2011, no dice nada sobre si le pagaron el préstamo, ni cuándo. No tenemos idea de si le devolvieron el dinero, solo puedo afirmar que con eso García Luna pretende decir que esa casa se compró con fondos legítimos (ese préstamo y un préstamo de Inbursa) y no con el dinero de los traficantes, que le habrían dado como soborno, según la actual acusación en su contra en Nueva York", puntualizó Peniley Ramírez.

El pasado 15 de abril, fiscales estadounidenses dijeron que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, a quien acusan de cargos relacionados con el narcotráfico.

El Fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al Juez federal del caso en la que explica que la Fiscalía también tiene una "voluminosa" cantidad de grabaciones interceptadas. La carta se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses.

García Luna está acusado por fiscales estadounidenses de cargos que incluyen la asociación ilícita para el tráfico de cocaína, el falso testimonio y la participación en una organización criminal. El exfuncionario se encuentra en una cárcel neoyorquina.

Fernanda Familiar es una de las mejores amigas de Cristina Pereyra, esposa de García Luna. Para #losmillonariosdelaguerra obtuve este cheque, que permitió a García Luna justificar cómo había pagado una residencia en CDMX, supuestamente con un préstamo de Familiar a su esposa... pic.twitter.com/8WYdZ5cW3M — Peniley Ramírez (@penileyramirez) April 27, 2021

...busqué a Familiar para el libro, pero no aceptó una entrevista. El gobierno de López Obrador conoce esta parte de la historia, como parte de su indagatoria de la fortuna de García Luna, a quien se investiga por nexos con los traficantes. Es importante entender este contexto. pic.twitter.com/OJdK8zEARX — Peniley Ramírez (@penileyramirez) April 27, 2021