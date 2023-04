Tras dar positivo a Covid, AMLO cumple 48 horas ausente de sus redes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- A 48 horas de que informó que dio positivo a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene en aislamiento y reposo, sin hacer uso de sus redes sociales, alejado de la arena política.

Lo anterior a diferencias de sus primeros dos contagios del virus del SARS-CoV-2.

La primera vez que el Mandatario enfermó de Covid-19 fue el 24 de enero de 2021, después de haber realizado una gira por el estado de Nuevo León y San Luis Potosí.

En esa ocasión, por medio de sus redes sociales avisó que el 25 de enero de ese año atendería una llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para ver la posibilidad de que enviara a México la vacuna Sputnik V.

Luego el 29 de enero de 2021, el Mandatario reapareció en Palacio Nacional por medio de un video que publicó en sus redes sociales, para que no hubiera rumores y malos entendidos, en el cual dijo que estaba trabajando y pendiente de la pandemia.

Luego el 4 de febrero de 2021, El Universal captó al presidente López Obrador en una caminata por los jardines de Palacio Nacional.

La segunda ocasión que padeció Covid, fue el 10 de enero de 2022. "Informo a ustedes que estoy contagiado de #COVID19 y aunque los síntomas son leves, permaneceré en aislamiento y solo realizaré trabajo de oficina y me comunicaré de manera virtual hasta salir adelante".

El 11 de enero de 2021, el Mandatario envío un video con la voz ronca y un poco ronca, en el cual dijo que se encontraba bien.

El Mandatario regresó a sus actividades el lunes 17 de enero, después de recuperarse de su segundo contagio, en el cual dijo, tuvo síntomas leves como dolor de garganta.

Once días después, el Presidente de la República fue sometido a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar.

La doctora Beatriz Gutiérrez Müller aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra muy bien, tras haber contraído Covid-19 por tercera vez.

Al asistir a Fandangos por la lectura en Tamulté de las Sabanas, Tabasco, y acompañada del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, la esposa de López Obrador indicó que, pese a los rumores, él se encuentra bien, recuperándose del contagio.

"Últimamente hemos leído, hemos escuchado muchos rumores, chismes, argüendes, de personas que no saben mucho, pero tienen una vastísima imaginación y son capaces de mirar la realidad, transformarla, no necesariamente en un buen sentido [...] les quiero decir que la única y auténtica verdad es que nuestro presidente está muy bien", aseguró.

Recordó que una de las formas de superar el contagio y no contagiar el coronavirus es con el aislamiento.

"Nuestro presidente está guardadito, reposando como debe ser, todo lo demás que se haya dicho sobre el Covid que tiene, ya queda en la inventiva de muchos que, pues a lo mejor no tienen mucho que hacer", señaló.