Tras debate de 20 horas, diputados avalan Presupuesto de Egresos 2021

Después de un debate de más de 20 horas y por tercer día consecutivo, el pleno de la Cámara de Diputados logró aprobar en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021 con un monto de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos.

Este dictamen recibió 305 votos a favor de Morena, PT, PES y Verde y 151 de PAN, PRI, MC y PRD fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación.

En este debate se aceptaron solamente 10 reservas o propuestas de modificación, todas de la bancada de Morena, y una de las más importantes fue la de otorgarle 50 millones de pesos extras al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo, Morena reculó y decidió retirarla.

Primero la 4T aprobó una reducción de 25 millones de pesos al Consejo de la Judicatura Federal y otra disminución de 25 millones de pesos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ampliar el presupuesto del próximo año del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 50 millones de pesos, no obstante, Morena reculó y pidió que se retirará su reserva a pesar de que ya había sido aprobada.

En este dictamen se confirmó un recorte de 870 millones al Instituto Nacional Electoral (INE) y tampoco se le otorgaron los mil 500 millones de pesos extra que solicitó para organizar la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes de la República y solo tendrá 26 mil 819 millones de pesos para organizar las elecciones federales y las 32 locales, así como el sondeo a la población sobre si son culpables los exmandatarios del país.

Con esta modificación de último momento, el Poder Judicial de la Federación en conjunto se quedará el próximo año con 71 mil 299 millones 339 mil 460 pesos; la Suprema Corte con 5 mil 90 millones 436 mil 565 pesos; el Consejo de la Judicatura tendrá 63 mil 178 millones 622 mil pesos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá para el 2021, 3 mil 30 millones 280 mil pesos.

Senado

En una segunda reserva aceptada, a la Cámara de Diputados se le recortaron 50 millones de pesos, los cuales se le sumarán al Senado de la República. Con estas modificaciones, la Cámara de Diputados se quedará con 8 mil 282 millones de pesos y el Senado sube a 4 mil 80 millones 778 mil pesos para el 2021.

El pleno de la Cámara de Diputados desahogó este jueves, por tercera sesión consecutiva, las más de mil reservas o propuestas de modificación presentadas por todas las bancadas, pero solamente serían aceptadas para reasignar recursos nueve de ellas, todas presentadas por Morena.

Escuelas Normales

También, el pleno de la Cámara de Diputados decidió reasignar 170 millones de pesos para las Escuelas Normales de Educación Superior.

Fue la bancada de Morena quien presentó la reserva, a través de la presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña, quien pidió la modificación al Anexo 1, Ramo 11 Educación Pública, suscrita por todos los coordinadores parlamentarios.

Tope salarial

También, el vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez también presentó otra reserva para mandatar a los ejecutores del gasto a que realicen las acciones conducentes para emitir las disposiciones específicas para que las percepciones y prestaciones se sujeten, a partir del 1o. de enero de 2021, a que nadie gane más que el Presidente de la República. Además, no se autoriza a los ejecutores de gasto el pago de Seguros de Separación Individualizada.

Otra reserva que se preveía autorizar era otra de la diputada Adela Piña quien buscaba proteger los apoyos otorgados a las y los docentes de las Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo sus apoyos en las actividades académicas que imparten.

Además, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño (Morena) también buscaba incorporar dos artículos transitorios para otorgar 330 millones para los refugios de mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, el diputado de Morena, Azael Santiago también presentó otra reserva para otorgar 4.6 millones de pesos, que es el presupuesto mínimo para mantener la operatividad del Programa Nacional de Reconstrucción. Asimismo, la diputada del Partido Verde, Leticia Gómez para destinar recursos del Fondo de Salud para el Bienestar a la detección oportuna y atención del cáncer infantil.

Oposición

Los grupos parlamentarios de oposición, PAN, PRI, MC y PRD, se unieron para presentar lo que llamaron "la reserva madre" para reorientar 109 mil millones de pesos para reactivar la economía, la atención de crisis sanitaria, para apoyar al campo, generar infraestructura social con 100 tramos carreteros, fortalecimiento a la seguridad pública, otorgar créditos a los emprendedores, y la compra de medicamentos, sin embargo, fue rechazada por la mayoría de Morena, PT y PES.

Mañanitas

En este debate, el diputado federal de MC, Higinio del Toro ocupaba la máxima tribuna del país para presentar una propuesta de modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, cuando poco a poco diputados federales de la Cuarta Transformación se juntaron y empezaron a cantar las mañanitas.

"Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí", cantaban los diputados con caricaturas del titular del Ejecutivo y con pancartas con leyendas como: "Por más años de lucha".

"¡Es un honor estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador!" gritaban los legisladores y algunos de ellos portaban gorras guindas las leyenda: "obradoristas".

La diputada federal Sarahí Núñez Cerón (PAN), solicitó una moción de orden porque llevan tres días debatiendo el Presupuesto y no pueden acabar.

En otro momento el diputado Higinio del Toro criticó la actuación de los diputados de Morena que sí cantan mañanitas al Presidente y no votan a favor de la gente.