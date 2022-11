Tras hackeo a SITC, urgen continuar trámites para evitar un colapso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- A una semana del hackeo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) pidió diseñar un plan de emergencia para dar salida a los trámites nuevos y en curso, a fin de evitar el riesgo de colapso de las cadenas de suministro.

La Cámara que agrupa a autotransportistas afirmó que la dependencia había estimado que le tomaría dos semanas normalizar la situación tras el hackeo que sufrieron 110 equipos de cómputo de la Secretaría el pasado 25 de octubre.

Por lo que piden "contar con condiciones mínimas de operación para garantizar abasto de insumos, bienes de consumo y comercio internacional", sobre todo porque el transporte de carga terrestre es el principal medio de transporte de bienes y mercancías en el país.

El 81% de la carga doméstica se mueve vía terrestre, así como el 84% del comercio entre México y Estados Unidos.

"Cualquier decisión que se tome para suspender los trámites incrementa el riesgo de desabasto de alimentos, medicamentos, hidrocarburos, y demás bienes de consumo e insumo que son indispensables para la vida", dijo la Canacar.

Por lo que "considerando que los trámites forman parte orgánica de la operación de la industria del autotransporte de carga, resulta esencial contar con un plan de emergencia para desahogar los trámites que están en proceso y contar con la capacidad de atender los que no han ingresado".

La Canacar dijo que se debe tener un plan alterno y la declaratoria de emergencia para resolver trámites y generar certeza operativa en el comercio entre México y Estados Unidos: además de que al frenarse los trámites hay conductores que no pueden operar y están pendientes altas y bajas de vehículos del servicio público federal al no poderse tramitar, lo que interrumpe la adquisición y venta de equipo nuevo.