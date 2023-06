Tras incendio en Dos Bocas, Octavio Oropeza llega a Palacio Nacional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - Tras el incendio en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y la caída de helicóptero en las costas de Campeche, Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, llegó a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A las 16:44 horas, el titular de Pemex llegó al recinto histórico por la calle Corregidora en donde la prensa le preguntó la situación en la refinería, pero el funcionario federal se limitó a levantar el pulgar derecho.

Este miércoles por la tarde, personal que labora al interior de la Refinería Olmeca, en el Puerto de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, reporta un incendió el cual habría sido provocado por la explosión de una pipa mientras cargaba combustible.

De acuerdo con reportes de medios locales y un video que se circula en redes sociales, el incidente se presentó esta mañana, cuando la pesada unidad cargaba gasolina en las inmediaciones de la Refinería y se presentó una explosión, sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ha emitido alguna declaración.

En la grabación de nueve segundos, se alcanza a ver a trabajadores vestidos con overol naranja salir de la zona de la explosión mientras se relata lo ocurrido este miércoles, en estas instalaciones que aún no inicia operaciones de manera formal.

Se habla extraoficialmente de varios heridos, pero la información no ha sido confirmada por las autoridades.

Cae helicóptero en sonda de Campeche. Mientras que por la mañana se reportó la caída de helicóptero en la sonda de Campeche, según un memo interno de Pemex.

Alrededor de las 06:30 horas, la aeronave con matrícula XA- EHI, propiedad de Petroleum Helicopter Inc. (PHI) de la marca Bell y operado por Heliservicio, cayó a 10 millas náuticas de Ciudad del Carmen, Campeche.

En el helicóptero viajaba la tripulación integrada por dos personas y sin pasajeros. Hasta el momento, se desconoce si hay personas heridas.

De acuerdo con la información de la misma empresa, se colabora con las autoridades para llevar a cabo las labores de rescate.

"La compañía y el fabricante de la aeronave trabajarán con las autoridades aeronáuticas para efectuar las investigaciones correspondientes y determinar las causas que ocasionaron este incidente", se indicó en un comunicado.

La empresa está autorizada y certificada por la Agencia Federal de Aviación Civil de México (AFAC), con más de 40 años de experiencia.