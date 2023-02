Tras mi mandato ni hablaré de política: AMLO

El presidente mexicano Andrés Manuel Manuel López Obrador ha insistido en muchas ocasiones que no cambiará las leyes para reelegirse en el cargo, que culmina en 2024. Pero el jueves fue más allá al asegurar que se apartará del todo de la política y que ni siquiera hablará de ella tras terminar su mandato.

"Me voy a retirar por completo", garantizó. "No vuelvo a participar en ningún acto público... no voy a hablar de política".

El mandatario es una de las personalidades más poderosas e influyentes del país y muchos especulaban que tras su salida del gobierno podría manejar en la sombra los hilos de su partido como pasó con algunos gobernantes mexicanos del siglo XX.

Pero él se mostró el jueves más tajante que nunca. "No quiero ser consejero de nadie... no voy a tener relaciones con politicos".

El partido oficialista Morena es el grupo político de más poder en México, y en estos momentos gobierna 20 de los 32 estados del país. Se formó y se organizó en torno a su líder carismático, López Obrador, quien pese a cuatro años en el poder mantiene una aprobación del 60%. Por ello surge la interrogantes sobre cuál será el destino del partido cuando el líder de 69 años se retire.

"Voy a escribir, que sí tiene que ver con la política, pero más que nada tiene que ver con la academia", afirmó.