Tras pandemia, aún no se recupera el consumo de carne en food service

CIUDAD DE MÉXICO, abril 25 (EL UNIVERSAL).- Por diversos motivos, como la inflación, el cierre de restaurantes o por las estrategias de hoteles para ofrecer el servicio todo incluido, el consumo de carne en el llamado food service aún no logra recuperarse ni alcanzar los niveles previos a la pandemia.

El director general para México y Centroamérica de US Meat Export Federation, Gerardo Rodríguez, dijo que "el sector de food service se quedó golpeado desde marzo de 2020 por el Covid-19 y aunque viene creciendo no hemos alcanzado niveles previos al Covid".

Sin embargo, el comportamiento es diferenciado a lo largo de México, por ejemplo, hay sectores de la industria hotelera que traen crecimiento acelerado, porque tienen ocupación de 80%, pero no es que en todo el destino turístico haya una mayor demanda, porque hay hoteles que ofrecen el servicio de todo incluido y no salen los turistas, lo que afecta a los restaurantes de ciertos destinos.

En lo que respecta a restaurantes, durante la pandemia se vio que hubo negocios independientes que cerraron y ya no volvieron a abrir, mientras que hay un crecimiento de cadenas de restaurantes, incluso aquellas que tenían tres unidades lograron mantenerse abiertas, pero esos cierres de restaurantes independientes afectaron el consumo de cárnicos.

Rodríguez observó que hay una mayor recuperación en la demanda en las tres grandes ciudades, México, Monterrey y Guadalajara.

A su vez, el presidente y director ejecutivo de US Meat Export Federation, Dan Halstrom, expuso que se registró un aumento de precios de los cárnicos, lo que tiene que ver con la baja producción.

A pesar de ello espera una mejora del escenario, "los precios de los granos esperemos que bajen, si hay más lluvias, pero la carne de res ha subido por la menor producción que en Estados Unidos".

Comentó que las expectativas de exportaciones de cárnicos estadounidenses a México para este año "en lo que toca a carne de cerdo, esperamos que haya crecimiento, no tanto como el año pasado, pero tal vez 5%. Para res es difícil porque la producción va a la baja por la sequía en Estados Unidos".

Las exportaciones carne de Estados Unidos a México En 2019 sumaron 236 mil toneladas métricas de carne de res, lo que tuvo un valor de mil 106 millones de dólares, para 2022 las cifras bajaron, ya que la venta fue de 184 mil 938 tonelada métricas con un valor de 968 millones de dólares.

En cuanto a la carne de puerco, de 708 mil toneladas métricas que se exportaron en 2019 con un valor de mil 278 millones de dólares, esta subió en 2022 a 959 mil toneladas con un valor de 2 mil 34 millones de dólares.