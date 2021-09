Tras regalo-bomba en Salamanca, AMLO insiste en "abrazos no balazos"

A cinco días de la explosión de un artefacto que dejó dos personas fallecidas en Salamanca, Guanajuato, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que seguirá sosteniendo su política de "abrazos, no balazos", y aseguró que si "encontramos a capos, los detenemos", pero señaló el objetivo es atender las causas y quitarle a los grupos criminales a los jóvenes "dejarlos sin ejército de reserva".

"Cuándo me dicen de que está mal el que yo hable de 'abrazos y no balazos', yo digo que voy a seguir sosteniendo lo mismo, que hay que atender las causas, hay que atender a los jóvenes.

"¿Ustedes creen que sólo deteniendo a capos se va a resolver el problema? No, claro que si los encontramos, los detenemos, pero el propósito es atender las causas y un propósito es quitarle a los jóvenes, esa es la batalla, dejarlos sin ejércitos de reserva, quitarles a los jóvenes. ¿cómo les van a hacer los capos y los jóvenes tienen opciones de estudio, opciones de trabajo?", dijo.

Al encabezar la supervisión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el Parque Ecológico Xochimilco, y acompañado por Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el presidente López Obrador reconoció que este objetivo "no se logra de la noche a la mañana" sino que es un proceso que, afirmó, ya inició y está dando resultados

"Recuerdo que cuando hablaba de enfrentar así el problema de la inseguridad y de violencia me decían 'sí, sí, sí, está bien, si pero lleva tiempo, ¿pero qué va a hacer?' 'Pues eso' (respondía), porque estaban pensando en usar medidas coercitivas, mano dura, 'no me va a temblar la mano', y cárceles, y amenazas de mano dura, y leyes más severas. No, hay que atender las causas y por eso este programa fundamental".

Destacó que estos apoyos del gobierno federal ya están en el Triángulo Dorado, zona fronteriza entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocida por ser zona de cultiva de enervantes, donde se impulsan los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Reiteró que su gobierno nunca llamará "ninis" a los jóvenes y nunca se les estigmatizará ni marginará, sino que se les dará opciones y oportunidades de trabajo y estudio.

"Ya se inició, ya estamos viendo resultados, les puedo contar aquí lo que sucede en algunas regiones del país, en Badiraguato, en Sinaloa, que tenemos el programa Sembrando Vida y también hay muchos jóvenes incorporándose a los programas en Guadalupe y Calvo, en la Sierra de Chihuahua, cerca del Triángulo Dorado, muchísimos jóvenes, por eso nos vamos nunca estigmatizar a los jóvenes, nunca se les va a llamar ni 'ninis', ni se les va a despreciar o se les va a marginar, siempre los vamos a respetar y les vamos a dar opciones y oportunidades como las que significa este programa Jóvenes Construyendo el Futuro".