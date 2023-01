Tras renuncia de Mejía, Monreal advierte "arrogancia" en Coahuila

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- El senador Ricardo Monreal Ávila, advirtió de los riesgos para Morena por la arrogancia de sus dirigentes que no lograron consolidar la alianza con el PVEM y PT en Coahuila.

A través de un mensaje en Twitter expuso que la alianza en el Estado de México fue una buena decisión.

"Las elecciones en el Estado de México y Coahuila serán competidas. El exceso de confianza convertido en arrogancia no es buen principio. Morena resolvió bien para la entidad mexiquense; en el estado del norte son indispensables el PT y el PVEM para triunfar. La unidad es clave".

Cabe destacar que la víspera, Ricardo Mejía Berdeja, renunció como subsecretario de Seguridad Ciudadana y anunció que será el candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila.

Ello luego de que Mejía Berdeja cuestionó la encuesta de Morena que dio por ganador al senador y empresario minero, Armando Guadiana, quien no será apoyado por el PT, ni por el PVEM.

El PVEM informó que va en coalición con Unidad Democrática, para postular como candidato a gobernador a Evaristo Lenin Pérez River, dirigente de ese partido local y exalcalde de Acuña.