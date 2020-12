Tras seis horas de discusión, Congreso aprueba Paquete Económico 2021

En sesión virtual –de más de seis horas--, el pleno del Congreso local aprobó el Paquete Económico 2021 –que consta del Código Fiscal, Ley de Ingresos y Ley de Egresos--, que "permitirá al Gobierno de la Ciudad enfrentar la difícil situación generada por la pandemia del Covid-19".

Sin embargo, la mayoría rechazó las 26 reservas a diversos artículos de los citados dictámenes, presentados por el PAN y los integrantes de esta bancada denunciaron que el Presupuesto es "raquítico e insensible porque no atiende la crisis económica por la que atraviesa la Ciudad, además de que castiga con el aumento de impuestos a la ciudadanía y no alienta la inversión".

"No es posible que el Gobierno proponga una actualización, como le llaman, que es un incremento del 3.3%, cuando la economía cayó en 1.1% en 2019 y en casi 10% este año", comentó el coordinador del PAN, Mauricio Tabe Echartea.

Sostuvo que en la discusión ante el pleno, propuso tasa cero de incremento a las contribuciones, impuestos, derechos, aprovechamientos y productos, "y nunca fue un discurso político, ya que la gente está quedándose sin trabajo, cada vez gana menos dinero y la señal que les mandamos es que mientras la pasan mal, el Gobierno cómodamente aumenta las contribuciones", señaló.

A su vez, Federico Döring Casar acusó que habría aumento de impuestos o derechos, para lo cual citó el artículo 193 del Código Fiscal, que establece un nuevo pago para anuncios publicitarios en el Sistema de Bicicletas públicas, para lo cual deberán pagar 161.40 pesos por unidad.

Esto al igual que el pago de 167 pesos por la colocación de anuncios de publicidad en ciclotaxis; por la reinscripción anual al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana (PRARIU), en 15 mil 422 pesos.

Además, en el artículo 229, por los servicios relacionados con licencias y permisos para conducir vehículos, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas: licencia tipo "A", para vehículos particulares, 900 pesos; tipo "A1", para conducir motocicletas, 450 pesos; y tipo A2", para conducir vehículos particulares y motocicletas, 900 pesos.

En tanto, Jorge Triana Tena aseguró que el dictamen, "está basado en falacias. El país y la Ciudad requieren de un ejercicio austero, pero esto tiene que hacerse con bisturí, no con machete, como lo pretende hacer el Gobierno de la Ciudad".

Lamentó que en este Presupuesto no se considere un aspecto fundamental para el ritmo de la Ciudad como es la inversión, los empleos y el financiamiento o créditos; es decir, la productividad.

"Este presupuesto empodera al Estado y desempodera al ciudadano y lo deja en la vulnerabilidad absoluta, ya que para poder salir de la crisis se requiere inversión y productividad para generar empleos", expuso el legislador al hablar en contra del dictamen del Presupuesto de Egresos para la CDMX.

El primer dictamen en ser presentado fue el Código Fiscal, por la presidenta de la Comisión de Hacienda, Valentina Batres Guadarrama, quien aseguró que concuerda con la iniciativa que presentó la jefa de Gobierno, basado en cuatro ejes: Hacer más con menos; Ciudad innovadora y de derechos; Eficiencia recaudatoria; y Seguridad jurídica.

El dictamen fue aprobado con 44 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Posteriormente, Batres Guadarrama presentó el dictamen de la Ley de Ingresos, el cual contempla una recaudación de 217 mil 962 153 mil 520 pesos, así como el endeudamiento de cuatro mil 500 millones, autorizado bajo indicadores de la Secretaría de Hacienda.

De igual forma, contempla un ajuste inflacionario, "de cuando menos", 3.4% para las cuotas y tarifas de las contribuciones y multas vigentes en el Código Fiscal, "pero es de destacar que el documento no niega ni oculta los duros procesos por los que pasa la economía del país ante la emergencia sanitaria por Covid-19", dijo la morenista.

En este dictamen, Döring Casar presentó dos reservas, que al igual que el anterior, fueron rechazadas por la mayoría, por lo que el pleno avaló la Ley de Ingresos con 44 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Para las 15:02 horas, tomó la palabra la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Guadalupe Morales Rubio, para exponer el dictamen de la Ley de Egresos, que sería el más discutido a lo largo de la sesión, que para ese momento ya llevaba casi tres horas ininterrumpidas.

La morenista reiteró que el gasto neto total para el 2021, será de 217 mil 962 millones 153 mil 520 pesos, "que es igual a los ingresos, con lo que se mantendrá finanzas equilibradas tanto en gasto como en captaciones", dijo.

Además, agregaron dos artículos transitorios, para que la Secretaría de Finanzas otorgue una ampliación de recursos al Instituto y Tribunal Electorales, ambos de la Ciudad de México, para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, así como en el presupuesto al Metro, para la modernización de la Línea 1, lo mismo que para rehabilitar los mercados públicos, para lo cual destinaron 210 millones de pesos.

Tras más de tres horas –a las 18:29 horas--, la secretaria de la Mesa Directiva, Donají Olivera Reyes, informó a la presidenta de la misma Margarita Saldaña Hernández, que la votación fue de 48 a favor, nueve en contra y cero abstenciones.

Diez minutos después, tras ser clausurado los trabajos del periodo ordinario de sesiones, instalaron la Comisión Permanente, que iniciará su trabajo a las 9:00 horas del próximo 6 de enero del 2021.