Tras vacaciones de invierno, niños regresan a clases en varios estados del país

Alexa llegó corriendo al primer día de clases luego de las vacaciones invernales, María Suárez; su mamá, cargaba la mochila y apresuraba a la menor quien sin dejar de caminar rápido aseguró que ya es normal para ella y sus compañeros de primaria usar cubrebocas y lavarse las manos para prevenir Covid-19.

"Todos usamos cubrebocas, nos lavamos las manos, agarramos gel antibacterial, nos cuidamos del coronavirus porque si no nunca se va a acabar y me gusta ver a mis amigos en la escuela", contó la menor que cursa tercer grado de primaria.

Desde las 07:30 horas, en los alrededores de la Escuela Primaria Revolución se observó a padres de familia que acompañaron a sus hijos hasta la puerta de la escuela.

"Ya los niños no pueden estar en casa, es necesario que socialicen, que vean a sus maestros, aprenden más si vienen que en casa, yo trabajo y a veces no podía estar pendiente de mi hija y de la atención que ponía, ella ya extrañaba estar aquí y lo que podemos hacer para que esto acabe es enseñarles a cuidarse, y nosotros también, aunque estemos grandes", dijo la señora María quién trabaja en un puesto de tortas cercano a la primaria.

Poco después de las ocho de la mañana, las puertas de la primaria ubicada en la avenida Arcos de Belén a la altura del metro Balderas cerraron y las autoridades escolares recordaron a los padres de familia aún presentes que está semana el horario será de 8:00 a 11:00 horas.

En la Primaria Luis Cabrera, en la alcaldía Venustiano Carranza también se apreció a niñas y niños formarse para entrar a clases.

Como parte del protocolo de sanidad para el regreso a las aulas seguro para proteger a alumnos y docentes de Covid-19, las autoridades de la primaria llevaron a cabo la toma de temperatura, sanitización de pies a cabeza y se entregó un kit solicitado por los profesores, que incluye gel antibacterial, jabón, toalla de manos y papel de baño. Además, recordaron que dentro de la escuela se deben evitar amontonamientos.

"Me siento muy feliz de regresar a la escuela porque por el virus no podemos ir a otros lados, como al cine. También me siento un poquito triste porque no veo a todos mis compañeros, pero aquí me divierto, no me gustan las clases por computadora", señaló Azul Guerrero, de tercero de primaria.

Hasta el 17 de diciembre, cuando iniciaron las vacaciones decembrinas, la titular de la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez informó que 24 millones de alumnos regresaron a las aulas después del confinamiento por Covid y de mantener las clases a distancia, para hoy se preveía el regreso del mismo número de alumnos, sin embargo, al menos once entidades federativas anunciaron que el retorno a las aulas se hará en semanas próximas ante el repunte de contagios de Covid-19.