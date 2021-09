Tras veto de Morena, Muñoz Ledo asegura permanencia en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), informó que ya se arregló el diferendo y anunció que en los próximos días será renovado el acuerdo para que permanezca como presidente del Consejo Técnico responsable de diseñar el plan para la reestructuración de los centros de estudios del recinto legislativo.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Muñoz Ledo informó que ya habló con los coordinadores parlamentarios y le dijeron que no tienen ningún inconveniente en que permanezca en este cargo por los próximos tres años.

"La renovación la tienen que hacerlo entre hoy y mañana. Ya hay instrucciones, ya está decidido que se van a reunir, me han comentado tanto el presidente de la Junta de Coordinación Política (Rubén Moreira), como los coordinadores parlamentarios. Legislador ya no soy, pero sí (hay posibilidades de que continúe en como presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios de la Cámara de Diputados) porque tengo dos años de trabajo y hay que terminarlo, no que llegue ahorita a cambiar el caballo. Fue la pandemia fue muy difícil, sin embargo, yo tengo un equipo personal y yo desde mi casa seguí trabajando, yo tengo absolutamente terminado lo que hay que hacer, no he podido juntarlo porque no había oficinas aquí. Se determinó regresar a los trabajos presenciales aquí en la Cámara y con base en eso yo también voy a continuar aquí", dijo Porfirio Muñoz Ledo.

El exlegislador de Morena adelantó que sí tendría una remuneración económica, pero esa será determinada por la propia área administrativa de la Cámara de Diputados.

"Yo estoy, desde su punto de vista formal y dependo del área administrativa, está la Secretaría general, está la de Asuntos Administrativos, de Asuntos Parlamentarios, y yo voy a estar ahí abajo como una función administrativa, pero con mi intensa relación con los diputados", dijo Muñoz Ledo.

"Este acuerdo tiene que ser renovado y yo creo que mañana y pasado se va a renovar, pero yo tengo que estar aquí. Yo supongo que Morena lo hará, no tienen por qué estar en contra de un compañero de partido. Con Ignacio Mier platiqué hace 15 días. He hablado con todos los coordinadores parlamentarios y no he tenido una sola negativa. Si todo es sí, yo estoy cierto de que lo van a renovar, en principio sí será hasta el 2024, dependerá de mi estado de salud, de mi capacidad, aquí también puede haber revocación de mandato, por qué nada más allá, porque hay el peligro de que haya una revocación, sino una ratificación como el Ejecutivo la está buscando razonablemente, yo podría plantear la ratificación para que digan: '¡no te vayas!'", dijo Muñoz Ledo.

Dijo que la idea es que él pase de ser jugador a ser director técnico a ser entrenador como Ricardo "El Tuca" Ferretti e informó que ya platicó con la secretaria General, Graciela Báez, y le informó que no será desalojado de sus oficinas.

“Estoy aquí porque sé de buena fuente que me van a renovar, sino no vendría y por eso estoy aquí, después del escándalo que hubo de que me querían allanar como si fuera un inquilino que no paga la renta, acabo de hablar con ella y (no lo van a lanzar), al contrario, ya me recibieron”, agregó Muñoz Ledo.

Este lunes EL UNIVERSAL informó que a pesar de que el pasado 11 de septiembre del 2019, fue designado como presidente del Consejo Técnico responsable de diseñar el plan para la reestructuración de los centros de estudios de la Cámara de Diputados, el expresidente de la Cámara de Diputados denunció que la bancada mayoritaria de su partido en San Lázaro, lo está vetando para que no concluya esta función y no le están prestando el apoyo necesario.

En entrevista con este diario, Muñoz Ledo también aseguró que desde Morena también lo vetaron, pues la única de sus iniciativas que fue aprobada fue la de Igualdad Sustantiva, y se encuentran detenidas la de Salarios Mínimos, otra sobre el artículo 11 de la Constitución sobre el tratamiento a migrantes, y adelantó que las buscaría promover a través de diputadas o diputados amigos en la actual Legislatura.

“Ahora resulta que mi bancada es la que me está vetando de que yo sea el coordinador de este instituto por razones que ignoro. Estoy cierto de que los partidos de oposición están de acuerdo, ya he hablado prácticamente con todos, yo necesito vencer esta estrategia y espero que ese asunto se resuelva en los próximos días”, describió.

Muñoz Ledo aseguró que también hay amenazas para desalojarlo de las oficinas, que ocupa desde que dejó la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en septiembre del 2019. Y precisó que si hay un ataque físico sería un agravio muy serio.