Trasladan a CDMX de 2 adultos sobrevivientes de incendio en Oaxaca

OAXACA, Oax., enero 5 (EL UNIVERSAL).- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informaron que ante la gravedad de las personas sobrevivientes del incendio que se registró el martes en una vivienda particular del municipio de Matías Romero Avendaño, se iniciaron las gestiones necesarias para el traslado aéreo de dos pacientes adultos que presentan quemaduras.

En total el siniestro dejó cinco personas heridas de gravedad, dos mujeres adultas, un hombre y dos niñas, de tres y siete años, quienes presentaban quemaduras de primero y segundo grado en 100% de su cuerpo y que fueron trasladadas desde el Istmo de Tehuantepec al Hospital de la Niñez Oaxaqueña en los Valles Centrales; lamentablemente la mayor de ellas falleció.

Sobre el traslado de dos personas adultas, los SSO señalaron que por instrucciones de la secretaria de Salud, Alma Lilia Velasco Hernández, se realizaron los trámites logísticos para el traslado al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, del Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Ciudad de México. Los dos pacientes adultos se encuentran ingresados en el Hospital Rural Bienestar IMSS No. 37 en Matías Romero Avendaño.

La dependencia también recordó que previamente se realizó el traslado de urgencia el pasado martes, a través de la ambulancia aérea, de las dos niñas, quienes fueron ingresadas al Hospital de la Niñez Oaxaqueña "Doctor Guillermo Zárate Mijangos", para su atención, valoración y estabilización en su estado de salud, con el objetivo de posteriormente canalizarlas al Hospital infantil Shriners de Galveston en Texas, Estados Unidos, a través de la Fundación Michou & Mao, para una atención especializada.

Sobre la muerte de la pequeña aseguró que desde el ingreso de las menores a este centro médico pediatra, ubicado en San Bartolo Coyotepec, se mantuvo comunicación vía digital con la Fundación Michou & Mao, y esta a su vez con los especialistas del Hospital infantil Shriners de Galveston, para la atención y protocolos adecuados encaminados a salvaguardar la salud de la paciente.

Sin embargo, "por las complicaciones de las quemaduras, la niña de siete años no pudo ser trasladada a Texas, Estados Unidos, y este miércoles falleció por la gravedad de su estado de salud", confirmó.

También destacó que los SSO realizaron los trámites logísticos en coordinación con la Dirección de Atención Médica de los SSO, directivos del IMSS-Bienestar y la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), para el traslado al Centro de la Ciudad de México, de los pacientes de 38 y 29 años de edad, que presentan diagnóstico de quemadura en diferentes grados en el 76% y 40% de superficie corporal, respectivamente. Se trata de los padres de las niñas.

"Toda vez que el estado de salud de los pacientes adultos es muy grave, los médicos del Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados, del Instituto Nacional de Rehabilitación, en la ciudad de México; están colaborando en el tratamiento a distancia de los mismos", adelantaron los SSO.