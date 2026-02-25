Trasladan a detenidos de operativo "Mencho" al "Altiplano"

ALMOLOYA DE JUÁREZ

, Méx., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- En punto de lasun

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

encabezado por un vehículo blindado tipo "Rino" de la Guardia Nacional escoltado por seis patrullas ingreso al(Cefereso) No. 1 ubicado en, al interior fueron trasladadospor su probable participación en los delitos decon agravante y portación de aditamento y de cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.Los detenidos fueron asegurados durante elrealizado en elel pasadoEn un inicio se señaló a estos dos sujetos comodealias el "Mencho" líder del grupo criminalElde traslado dio inicio en las instalaciones de laen Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en laalrededor de lasUndictóoficiosa en contra de ambos individuos, una vez que se expusieron los datos de prueba que sustentan la solicitud deLasolicitó laconstitucional, por lo que luego de concluir la audiencia, que se efectuó vía remota, ambos fueron trasladados al(Cefereso) Número 1 "El Altiplano", ubicado en, en el Estado de México.Con relación a la situación que guarda el cuerpo de, laseñala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega.