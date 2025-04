"Tratado de Aguas es justo", responde Sheinbaum a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que el Tratado de Aguas de 1944 deba renegociarse, "es un trato justo", y aclaró que se envió una propuesta de cuánta agua puede entregar México de manera inmediata hacia el segundo semestre de este año.

Lo anterior al ser cuestionada sobre la amenaza que lanzó ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que México no ha cumplido con el tratado de agua, y que en caso de que no entregué el líquido a Texas se le impondrá aranceles.

Durante la conferencia matutina de este viernes, Claudia Sheinbaum aclaró que México no ha entregado agua por la sequía, pero que espera que esta situación mejore por la temporada de lluvias pues hay menos agua en el Río Bravo.

"No creo que deba negociarse. Es un tratado justo. (...) es un tratado que establece que Estados Unidos entrega agua por el río Colorado y México entrega agua por el Río Bravo. Es un tratado justo", aseguró.

La mandataria federal reveló que Estados Unidos entrega más agua que México, "porque así es la cantidad de agua que hay en cada lugar".

"La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que es la institución que se dedica a revisar el tratado, tanto desde Estados Unidos como desde México, lo que está buscando son propuestas técnicas que permitan que ese tratado se cumpla, porque lo que ha pasado es que hay menos agua en el río Bravo, sobre todo porque llevamos casi cuatro años de sequía".

Agregó: "Lo que están buscando son otras alternativas para técnicamente poder cumplir con el tratado", y añadió que el pasado miércoles se envió una propuesta para enviar agua en el segundo semestre del año.

¿Cuáles podrían ser las estrategias de México más puntualmente por su plazo?, se le cuestionó a la mandataria.

"En el caso de la entrega de agua, pues tiene que ver con la disponibilidad del agua. Entonces, lo que se ha argumentado desde entonces a la fecha es pues si hay una cantidad de millones de metros cúbicos que se tiene que entregar, pero si no hay agua ¿Cómo la entregas? Entonces, por eso es una revisión de la parte técnica no del tratado mismo".

Tras elogios que ha recibido por Donald Trump, Claudia Sheinbaum comentó que esta relación es de respeto y eso nos ha permitido tener una buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos y en particular con el presidente Trump".

"Nosotros siempre pedimos una relación de respeto del gobierno de Estados Unidos a México y nosotros una relación de respeto del gobierno de México al gobierno de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha permitido el diálogo que tenemos".