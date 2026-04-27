Tren Felipe Ángeles facilita traslado gratuito a adultos mayores

ZUMPANGO, Méx., abril 27 (EL UNIVERSAL).-

y su esposa Teodora Lemus llegaron este lunes de Mérida al

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y para regresar a su casa, en la Ciudad de México, utilizaron el Tren Felipe Ángeles, al cual abordaron si pagar, pues aprovecharon la gratuidad por ser adultos mayores."Está muy bien ely el aeropuerto está muy tranquilo. El de la Ciudad de México está bonito también, pero hay mucha gente. Este, a mi parecer está muy bien, aunque digan que no. Mi esposa y yo vemos que está muy bien, siempre hay gente que critica porque están en contra del gobierno", dijo Silvestre.Para llegar al aeropuerto el pasado fin de semana, lo hicieron mediante el. Para llegar a ese transporte, explicó Silvestre, tuvieron que ir ay posteriormente transbordar en Ojo de Agua, para dirigirse al AIFA. Tampoco pagaron, pues también aplica la gratuidad por ser adultos mayores.Durante su estancia en Mérida supieron de la inauguración del Tren Felipe Ángelesy por eso decidieron utilizarlo para volver a su casa, al considerar que seríay directo."El tren es más barato y, en autobús es más tardado y caro, más de hora y media. Y un taxi no lo considero por caro y como tenemos la posibilidad de entrar gratis, por eso decidimos regresarnos en tren.La pareja ya usó eldos veces, el año pasadoy ahora a Mérida y explicaron que con el Tren Felipe Ángeles, ya piensan en unque salga también de la terminal aeroportuaria ubicada en el municipio de Zumpango, Estado de México.Ambos abordaron el tren en la terminal del AIFA a las 12:03 del día, partiendo con dirección a Buenavista a las 12:06, sitio al que llegaron a la 1:15 de la tarde, es decir, después de una hora con nueve minutos.