Tren Maya podría ser subterráneo en Mérida: alcalde

El alcalde Renán Barrera Concha señaló que es posible que el Tren Maya "cruce" bajo el subsuelo de Mérida, "ya que, si se hacen bien las cosa no tendría riesgo de inundación", e incluso mencionó que "hay trenes que pasan bajo el mar".

Como se ha informado, las lluvias de los últimos meses dejaron inundado el Paso a Desnivel, ubicado en la prolongación del Paseo de Montejo, mismo que hasta la fecha permanece cerrado a la circulación, y según especialistas hidrológicos, el nivel del agua del manto freático subió cuatro metros lo que ocasionó el problema.

Ante ello, algunas voces han cuestionado la viabilidad de hacer una estación o un tramo subterráneo para que cruce el Tren Maya por Mérida, pues se teme que otro fenómeno meteorológico pudiera causar afectaciones similares a las que ocurrieron durante este año.

Pese a ello, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, encargado de la construcción del Tren Maya, reiteró la posibilidad el pasado fin de semana.

Por lo anterior, el alcalde meridano respondió "que si se hacen bien las cosas, no habrá riesgo de inundación".

Recordó que el plan original contempla que los 4.2 kilómetros pasen por debajo de varias colonias y finalice en los terrenos de la antigua estación de ferrocarriles, también conocido como La Plancha.

En relación a la posibilidad de inundación como ocurrió en el paso a Desnivel en prolongación Montejo, Barrera Concha dijo que "el Gobierno Federal tendrá que ver que eso no ocurra, pues hay trenes que pasan hasta bajo el mar" particularmente en países de Europa.

"Todo tiene que estar documentado con datos técnicos, presupuestos asignados y etiquetados, tiene que haber un impacto positivo para la Ciudad y medidas de mitigación porque cualquier inversión y construcción subterránea de cuatro kilómetros tiene afectaciones a varios sectores de la población, estaremos pendientes de que esto no suceda y en su caso que haya compensación de las afectaciones", subrayó.

En Mérida, Jiménez Pons explicó que también contemplan un proyecto elevado, sin embargo, "cualquiera de estas dos cuestiones podría incrementar el costo de la construcción".