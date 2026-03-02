Tren Maya y sus hoteles tuvieron un año en rojo

Ciudad de México.- Durante 2025, el Tren Maya y los hoteles construidos en la ruta, administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tuvieron pérdidas en conjunto por más de 6 mil 398 millones de pesos.

De acuerdo con los estados financieros, Grupo Mundo Maya, que administra siete hoteles en el sureste del país, tuvo pérdidas por 2 mil 819 millones 703 mil 399 pesos. Mientras que el Tren Maya tuvo pérdidas por 3 mil 579 millones 87 mil 720 pesos sólo de enero a septiembre de 2025, de acuerdo con su último estado financiero del año pasado.

A pesar de dichas pérdidas, la Sedena firmó dos contratos por adjudicación directa con la empresa Creatividad y Espectáculos S.A. de C.V., por 28 millones 186 mil pesos, para promocionar el Tren y sus hoteles en ferias nacionales e internacionales.

La promoción del Tren Maya se realizará a través de stands de información para aumentar su venta de boletos en mercados internacionales, la comercialización de productos de la marca y fortalecer los servicios de transporte de pasajeros y de carga.

Entre los meses de enero a septiembre del año pasado, el Tren Maya obtuvo ingresos por 387 millones 76 mil pesos, la mayor parte por la prestación de servicios relacionados con el transporte de pasajeros, 353 millones 602 mil pesos; sin embargo, para compensar los 3 mil 579 millones en pérdidas utilizó 2 mil 168 millones 556 mil 501 pesos de un fideicomiso, y mil 176 millones 785 mil 375 pesos de transferencias asignaciones y subsidios.