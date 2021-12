Tres de cada cuatro menores con papás separados están sin pensión alimenticia: PVEM

Para que la deuda alimentaria de una paternidad se asuma desde el nacimiento del menor, la diputada federal del Partido Verde, Rocio Corona Nakamura, planteó reformar el artículo 311 del Código Civil Federal. Y es que aseguró que en México tres de cada cuatro menores de edad cuyos padres están separados no reciben pensión alimenticia.

A través de una iniciativa, explicó que la adición propuesta armoniza el Código con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que determina que en un juicio de reconocimiento de paternidad la pensión alimenticia es retroactiva y debe asumirse desde que nació el menor.

La legisladora expuso que la sentencia ejecutoria emitida en 2014, sienta precedente al considerar el interés superior de la niñez y el principio de proporcionalidad de los alimentos, que comprenden la comida, vestido, habitación, educación, sano esparcimiento y asistencia en casos de enfermedad.

"Es urgente corregir, enmendar y reparar el vacío que hay en nuestras leyes, de literal abandono de padres hacia sus hijos por el simple hecho de no reconocerlos o negarse a hacerlo, es precisamente el objeto de la presente iniciativa, reparar en la medida de lo posible el daño a los menores de edad y a su desarrollo durante la ausencia del reconocimiento de paternidad", dijo.

También pidió no rehuir al hecho de que en nuestro país tres de cada cuatro menores de edad, cuyos progenitores viven separados, no reciben la pensión alimenticia que les corresponde por derecho y por ley.