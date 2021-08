Tres días para conseguir una cama de hospital en Jalisco

Hace una semana, Araceli recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en Bahía de Banderas y comenzó a sentirse mal. Días después le diagnosticaron la enfermedad, y tras un periplo de tres días, finalmente su familia logró ingresarla en la Clínica 33 del IMSS, que según el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, está saturada y eso ejerce presión sobre los hospitales en Puerto Vallarta.

Ante esta situación, el gobierno de Jalisco habilitó el Centro de Capacitación de la Delegación Ixtapa con 12 camas y concentradores de oxígeno para ampliar en 31% la capacidad del Hospital Regional.

El gobernador Enrique Alfaro señaló que el domingo por la noche la ocupación hospitalaria en Puerto Vallarta llegó a 90%, mientras que en Bahía de Banderas, Nayarit, municipio que integra el Área Metropolitana de Puerto Vallarta, la ocupación era de 100%.

Agregó que se inició el acondicionamiento de un área nueva para aumentar el número de camas, y agregó que Puerto Vallarta es, actualmente, el único municipio de Jalisco con este problema de saturación hospitalaria.

La Secretaría de Salud de Jalisco indicó que para evitar que la pandemia vuelva a poner en un segundo plano la atención de otras enfermedades en esta región, se trasladará a pacientes con Covid-19 a Guadalajara, Tomatlán, Mascota, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno.

"Lamentablemente, hoy, como en el Área Metropolitana de Guadalajara, la gran mayoría de las personas hospitalizadas en Puerto Vallarta son jóvenes y mayores de 40 años sin vacunarse; esa es la importancia de aguantar la fiesta en estos momentos, de vacunarse cuando nos toque y de tomar conciencia", indicó la dependencia.

--La espera de las familias

Afuera de la Clínica 33 del IMSS, en Bahía de Banderas, Mauricio, hijo de Araceli, se prepara para pasar la noche en un terreno, al igual que varios familiares de personas internadas con Covid-19, que ahí esperan noticias sobre la salud de sus parientes.

"Mi mamá empezó a sentirse mal después de la vacuna, fuimos con un doctor de una farmacia y nos dijo que no era Covid, que era a reacción de la vacuna, pero no le creí y le hicimos la prueba y salió positiva", relató el joven.

Explicó que desde el jueves pasado su mamá comenzó a requerir oxígeno, y ante lo complicado y caro que se tornó encontrar tanques en la ciudad, decidieron tratar de internarla en el IMSS, donde él es derechohabiente.

"Desde el viernes no nos atendían y buscamos en los hospitales privados, pero ya estaban llenos también; hasta hoy pudieron recibirnos", indicó.

Para tratar de contener los contagios, el gobierno de Jalisco ha ordenado el cierre de antros y bares durante un mes; sin embargo, al hacer las inspecciones, el personal municipal se ha encontrado con que muchos de estos giros cuentan con licencia de restaurante, por lo que tienen permitida la operación a 50% de su capacidad y con un horario de cierre hasta la medianoche.

Durante el fin de semana, el gobierno de Puerto Vallarta clausuró tres establecimientos y apercibió a otros 12 por no respetar las medidas sanitarias.