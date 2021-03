Tres zoológicos de CDMX reabrirán el próximo martes

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informó que el próximo martes 9 de marzo reabrirán los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, donde no se deberá exceder los 90 minutos de permanencia, además de que algunas áreas se encontrarán cerradas.

En un comunicado de prensa, Sedema, a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, indicó que en esta primera etapa de reapertura los zoológicos abrirán al 30% de su capacidad.

En tanto, los zoológicos de Chapultepec y San Juan de Aragón operarán en un horario de 10:00 a 15:00 horas, de martes a domingo, y el zoológico Los Coyotes de 6:00 a 15:00 horas de lunes a domingo.

Asimismo, para que las personas puedan disfrutar de su visita a estos centros para la conservación de la fauna silvestre, la dependencia pidió respetar las siguientes medidas:

· Usar cubrebocas de forma correcta, tapando nariz y boca, durante todo el recorrido

· Pisar el tapete sanitario al momento de ingresar al zoológico

· Lavarse las manos correctamente o utilizar gel antibacterial al ingresar al zoológico y durante el recorrido

· Permanecer en grupos familiares, guardando sana distancia con otras personas visitantes

· No tocar superficies como barandales, cristales, paredes, bancas, pisos, etc.

· No permanecer más de 10 minutos frente a un albergue

· La permanencia dentro del zoológico no deberá exceder 90 minutos

· Eventualmente, en caso de que en ciertos horarios se llegue al límite del cupo, se cerrará el ingreso a las y los visitantes hasta nuevo aviso, y se les pedirá que regresen más tarde, por lo que es importante la colaboración de las personas para disminuir los riesgos de contagio.

"Para asegurar el flujo correcto en los centros para la conservación de las especies silvestres y evitar aglomeraciones, se creó un recorrido unidireccional dentro de cada zoológico, por lo que algunas áreas permanecerán cerradas", detalló el comunicado.

La Dirección de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre pidió a las y los visitantes cumplir las indicaciones que les da el personal de cada zoológico, ya que aun estando al aire libre, es importante seguir todas las medidas sanitarias preventivas, no bajar la guardia y cuidarse entre todos.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México reiteró su compromiso con la ciudadanía para garantizar su derecho a un medio ambiente sano y a través de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre salvaguardará la salud de las y los visitantes, trabajadores y trabajadoras, así como de los ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado humano que habitan en los zoológicos de la Ciudad de México.