Tribunal Electoral aprueba medidas contra AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador deberá abstenerse de hablar sobre el Plan C, así como retirar parcialmente las conferencias matutinas en las que se refiere al tema, determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al menos cinco magistrados se pronunciaron a favor del proyecto de la magistrada Janine Otálora, en el que propone un revés a la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que había determinado no aplicar medidas cautelares contra el presidente.

La votación del proyecto se lleva a cabo en una sesión no presencial, y aún faltan por pronunciarse dos magistraturas para que se emita la sentencia. Sin embargo, con los cinco votos a favor se alcanza la aprobación del proyecto.

La magistrada propone que el titular del Ejecutivo proceda a eliminar o modificar las publicaciones que contiene los audiovisuales y versiones estenografías de las conferencias matutinas del 9 y 11 de mayo.

También se plantea que el presidente de la República "se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones como la denunciada, específicamente llamar a votar o no votar por determinados partidos políticos o movimientos electorales, así como expresiones equivalentes. Ni usar recursos públicos en propaganda con fines electorales".