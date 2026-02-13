Trifulca por operativo en la cementera

Pachuca, Hgo.- Una diligencia ejecutada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en la planta Cruz Azul, en Hidalgo, derivó en un enfrentamiento en el que se reportaron personas heridas y, de manera preliminar, al menos 30 detenidos.

La planta Cruz Azul se mantiene en disputa entre trabajadores afines a Guillermo Álvarez Cuevas y el grupo encabezado por Víctor Velázquez. Desde 2018 se han registrado diversos intentos por recuperar el control del complejo, algunos con episodios violentos y litigios en curso en los que ambas partes aseguran contar con resoluciones favorables. El conflicto ha generado pérdidas estimadas en más de 25 mil mdp.

Alrededor de las cuatro de la mañana del jueves, patrullas de la Policía Estatal y de corporaciones de varios municipios cerraron las carreteras de acceso a Ciudad Cruz Azul, mientras personal de la Fiscalía ingresó a la planta.

Esto provocó que obreros de la empresa que permanece inactiva desde hace cinco años se enfrentaran con los elementos de seguridad. Durante la intervención se registraron detonaciones y el uso de gas lacrimógeno.

De acuerdo con testimonios de los cooperativistas, durante el operativo se realizaron diversas detenciones, que estiman en al menos 30 personas, entre ellas Cruz Martínez Reséndiz, Héctor Hernández Zúñiga, Guillermo, Juan José Godoy, entre otros.