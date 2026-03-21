Trudeau pide a México firmeza

Cancún, Q. Roo.- Ante el arranque de las conversaciones sobre la revisión del T-MEC, el acuerdo debe modernizarse y no renegociarse, dijo el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Desde su punto de vista, México y Canadá deben mantenerse unidos frente al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Al participar como conferencista magistral en la 89 Convención Bancaria, Trudeau recomendó a México mantenerse firme y no ceder a cualquier propuesta que haga el gobierno estadounidense, bajo la forma particular que tiene Donald Trump de negociar.

"Él jamás se ofenderá si alguien defiende con firmeza algo que beneficia a su gente y a su profesión. Lo entenderemos. Es lo que ha hecho toda su vida en negociaciones difíciles. Así que no teman defender nuestras posturas con firmeza, pero tampoco reaccionen de forma exagerada ante cada pequeña propuesta, idea innovadora o incierta que pueda surgir. La paciencia ayuda en estos casos", sugirió.

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Aunque México y Canadá no necesariamente buscan lo mismo, opinó que es crucial preservar un esquema trilateral frente a la postura de Estados Unidos.

"Es complicado negociar un acuerdo trilateral; sin embargo, es absolutamente beneficioso para México y Canadá mantenerse fuertemente alineados en estas negociaciones. Los estadounidenses pueden intentar dividir, pero eso no significa que nosotros debamos hacer lo mismo".

Trudeau recordó que, durante la renegociación de 2018, existieron momentos en que Estados Unidos buscó aislar a Canadá y mantener un tratado únicamente con México, pero se logró alcanzar un acuerdo trilateral.

Puntualizó que la revisión del T-MEC no debe transformarse en una fuente permanente de incertidumbre para empresas e inversionistas. Comentó que el principal riesgo no está sólo en los cambios concretos al tratado, sino en el ambiente de inestabilidad que puede frenar decisiones de inversión en los tres países, el cual puede extenderse más de un año si no se llega a un buen acuerdo este verano.