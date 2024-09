"Tu lugar está ahí: junto a Yunes, Murat y compañía", revira Máynez a X. González

El excandidato a la presidencia de México por el partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, respondió al empresario Claudio X. González después de que éste compartiera la postura del emecista en torno a la ausencia del senador Daniel Barreda en la votación de la reforma judicial.

"Tú has violado la ley financiando campañas ilegales y has acordado con lo peor de la política mexicana. Sin tu actuación ilegal en 2006 y 2024, el país no habría llegado aquí. Por eso nunca vamos a estar de acuerdo. Tu lugar está ahí: junto a Yunes, Murat y compañía", escribió Jorge Álvarez Máynez como respuesta al empresario.

Álvarez Máynez dijo en un principio que la obligación del senador era asistir a la sesión y votar en contra de la reforma al Poder Judicial durante el debate del pasado martes. "Pese al embate, la obligación del senador Barreda era asistir a la sesión y votar en contra. Esa era la mejor forma de proteger la integridad de quienes sufren una injusticia en México", dijo el emecista.

"Por primera vez en meses estoy de acuerdo con Álvarez Máynez", escribió, comentario que fue respondido por el excandidato a la presidencia.Los comentarios de ambos actores políticos surgen después de que el senador Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, se ausentara del debate en torno a la reforma judicial que se llevó a cabo el pasado martes.El martes 10 de septiembre se dijo que se encontraba detenido, e incluso, la oposición señaló que estaba secuestrado. Sin embargo, Barreda Pavón dijo que se trasladó a Campeche por la detención de su padre.