Turistas argentinos en México se hicieron prueba en sitio sin aval: Gatell

Jóvenes argentinos que viajaron a Cancún para festejar su graduación se hicieron la prueba de coronavirus, previo a su regreso, en un laboratorio no autorizado, lo que podría explicar por qué dieron negativo allí y positivo al llegar a su país de origen.

Así lo reveló este lunes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, luego de su conferencia de prensa para informar de la situación de la pandemia en México. Aunque nuestro país no pide prueba negativa a Covid-19 a turistas extranjeros, Argentina sí las requiere para ingresar al territorio, por lo que los jóvenes se la hicieron antes de regresar y dieron negativo.

Sin embargo, el laboratorio que se las aplicó no tenía la autorización técnica para realizar la prueba, dijo Gatell. "Podría ser un error de laboratorio, una prueba que dio un falso positivo al inicio". Es el tipo de cosas, advirtió, que ocurren cuando hay participantes, entidades o laboratorios privados que no siguen los protocolos apropiados.

"Por eso, desde el inicio de la epidemia fuimos extremadamente enfáticos en que qué bueno que participen los privados pero que lo hagan bien, el compromiso es que lo hagan con la calidad debida, que acepten la evaluación técnica por parte del INDRE [Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos] y que se comprometan con la transparencia en la información de la vigilancia epidemiológica", insistió.

Hasta el momento, de acuerdo con el diario argentino "La Nación", suman 74 los estudiantes argentinos que dieron positivo en la prueba que se les hizo en el aeropuerto, a su regreso Argentina. El sábado se informó de un primer grupo de 44 jóvenes que dieron positivo y ayer se reveló de otros 30 casos. López-Gatell dijo que tiene datos de que son 44 argentinos, aunque pudieran ser más.

Previo a las declaraciones de Gatell, la titular de la Secretaría Estatal de Turismo (Sedetur), Marisol Vanegas, dijo a la prensa local que los jóvenes arribaron a Cancún en un grupo de 169 personas, movilizado por una agencia de viajes argentina, con vasta experiencia en este tipo de mercado. También dijo que el laboratorio donde se hicieron las pruebas fue evaluado, sin detectarse anomalías y atribuyó lo sucedido al margen de tiempo entre el contagio y el momento de haberse aplicado la prueba, lo que da un "falso negativo".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón, pidió al gobierno de Quintana Roo abrir una investigación sobre el caso y expresó sus dudas de que los argentinos se hayan contagiado en el Caribe Mexicano.

Cintrón consideró fundamental averiguar qué sucedió y trazar cuándo llegaron los vacacionistas a Cancún. "El virus tiene un periodo de incubación de siete días. Me cuesta mucho trabajo entender cómo es posible que se hagan una prueba que sale negativa y en un periodo de nueve horas que llegan a Argentina salen positivos. Y si tomamos en cuenta que ese periodo de siete días, entonces se infectaron el día uno o ¿ya venían infectados?", dijo.

Cintrón indicó que, si hubiere un tema de corrupción respecto a las pruebas, las autoridades deben proceder de inmediato, porque lo ocurrido puede repetirse con otros turistas.

Sin embargo, resaltó que la hotelería puede hacerse responsable de lo que ocurre dentro de sus instalaciones, en donde se siguen todos los protocolos de higiene sanitaria diseñados por las autoridades estatales, pero no por lo que sucede fuera, y aludió a la desobediencia en el transporte público o en las playas, sobre el uso obligado de cubrebocas, gel sanitizante y sana distancia, que es recurrente entre turistas.