Turistas buscaban surf; no hay móvil para asesinato: fiscal de Oaxaca

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., mayo 17 (EL UNIVERSAL).- Los tres turistas argentinos que fueron atacados a machetazos en las Lagunas de Chacahua buscaban recibir clases de surf para practicar este deporte en la Costa de Oaxaca y hasta el momento las investigaciones no han arrojado un móvil o razón para que fueran agredidos con tanta violencia.

Lo anterior lo explicó en conferencia de prensa Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal general del estado, quien aseguró que las indagaciones preliminares no han encontrado una motivación para el ataque que causó la muerte de Benjamín Gamond, de 23 años, por lo que la línea de investigación que se sigue se basa en que Irving M. F., el agresor, actuó bajo los efectos de las drogas.

Aunque advirtió que por la secrecía del caso no puede revelar muchos detalles, el fiscal señaló que los trabajos de investigación indican que los tres jóvenes llegaron a Chacahua el jueves 11 de mayo y se hospedaron en una primera cabaña. Su intención era buscar un instructor de surf y adquirir tablas para practicar este deporte, y así se lo hicieron saber a las personas que conocieron tras instalarse, entre ellas Irving.

Al día siguiente, Macarena, Benjamín y Santiago, de 29, 23 y 22 años respectivamente, cambiaron de hospedaje y se instalaron en una nueva cabaña y entre el medio día y las dos de la tarde decidieron comer y fue entonces cuando el ahora detenido se presentó ante ellos y "sin mayor motivación" agredió a los jóvenes.

"Llegaron a Chacahua el 11 de mayo, una de las primeras actividades que quieren desarrollar es el surf, llegan buscando precisamente una persona que les pueda dar clases. Contactan a algunas personas y entre ellas hablan con el que ahora tenemos como imputado", declaró ante medios de comunicación.

Según el fiscal, las lesiones en el caso de los otros dos turistas no son de consideración y están recuperándose, pero lamentó que Benjamín recibiera el ataque directo con el machete, mismo que finalmente le causó la muerte el lunes pasado en un hospital de la Ciudad de México, esto tras permanecer grave por más de tres días, dado que sufrió traumatismo craneoencefálico y choque hipovolémico por la pérdida de sangre.

Rodríguez Alamilla insistió que hasta el momento no hay indicios que expliquen la razón del ataque y los elementos de prueba con los que se cuenta sólo permiten inferir que el sujeto actuó bajo el influjo de alguna sustancia.

"Por cómo se dieron le hechos, y tras ser detenida estas personas de manera inmediata por las autoridades de la agencia municipal quienes lo pusieron a disposición, la principal línea de investigación que se estableció es el consumo de drogas, por cómo se desarrolló y por las características que presentó cuando se nos puso a disposición, así como por la secuencia de tiempo".

El fiscal prometió que se robustecerá esta línea de investigación ante el juez para cimentar la responsabilidad del detenido y confirmó que los delitos por los que está en prisión preventiva son lesiones (en contra de los sobrevivientes) y por homicidio calificado por la muerte de Benjamín.

De acuerdo con información dada a conocer de forma preliminar, Irving M. F., es oriundo de Guerrero y llegó recientemente a Chacahua en busca de trabajo. Lo anterior lo informaron las autoridades comunitarias de este destino turístico perteneciente al municipio de la Villa de Tututepec, que se rige por Usos y Costumbres, y quienes exigieron castigo para el agresor.

Tras su fallecimiento, la familia de Benjamín decidió cumplir su última voluntad y tras su muerte decidieron donar sus órganos. Luego de este gesto, el joven fue despedido como héroe en medio de una lluvia de aplausos.