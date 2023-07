Turistas quedan en medio de tormenta sobre el Lago de Pátzcuaro

PÁTZCUARO, Mich., julio 9 (EL UNIVERSAL). - Al menos una veintena de turistas que paseaban en lancha en el Lago de Pátzcuaro, entran en pánico, al perderse la visibilidad de navegación.

El hecho ocurrió este domingo por la tarde en esa zona turística de Pátzcuaro, Michoacán, donde se registró una intensa lluvia.

La tripulación y los turistas quedaron en medio de la tormenta y eso generó temor, como se aprecia en un video grabado por uno de los pasajeros, quien narra en ese momento lo ocurrido.

"Al parecer la lancha se perdió. Hay una tormenta, que no se ve nada. Avisar a la Capitanía de Puerto. Ya se generó un estrés aquí en la lancha; la gente está apilada. Comentar por favor que estamos perdidos. No se ve nada.

"Ya la gente se puso el (chaleco) salvavidas y es una tormenta muy cabrona. La lancha tiende ya a voltearse. Por favor, si esto se puede reportar a la Capitanía de Puerto que estamos perdidos en el Lago. No se ve nada. No sé, estamos en dirección de la Isla (de Janitzio), pero como que el muchacho, el chofer (capitán) perdió la brújula.

"La tormenta es exageradamente... no se observa nada... la gente ya calmó un poco el estrés. El chofer no sabe hacer nada. Parece que el chofer se perdió", narra el turista en su grabación.

La Capitanía de Puerto reportó que, por fortuna, el capitán de la embarcación, logró llegar al muelle sin mayores complicaciones.

Las autoridades informaron que todos los turistas y la tripulación se encuentran bien y fueron atendidos por personal de los cuerpos de auxilio.

"No se perdieron. Hay una ruta de Janitzio hacia Pátzcuaro. Lo que pasa es que como hubo mucha lluvia, el viento se puso muy fuerte. Lo que hizo el joven (conductor) fue detener la embarcación, anclarse y esperar a que pasara.

"Con lluvias o torrenciales que caen en la zona, que duran 10--20 minutos, lo que duran y después se van, entonces, lo que hacemos cuando nos toca en medio del lago, como en este caso, detenemos la embarcación, nos anclamos y esperamos a que pase. Las embarcaciones afortunadamente están diseñadas para soportar este tipo de vientos.

"Obviamente en el video se ve un poquito vistoso, pero la embarcación no se perdió. Solamente estuvo unos 15 minutos en la tormenta; salió más o menos de Janitzio 5:30- 5:40 y llegó aquí 6:15, o sea que el trayecto no fue tan largo.

"Simplemente, pues no se veía; es una condición climatológica adversa y por suerte en el Lago de Pátzcuaro es momentánea; no dura mucho tiempo, pero todo bien, gracias a Dios", explicó, Román Bustos Gómez, capitán de Puerto.

