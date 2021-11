Turna Senado a San Lázaro reforma que busca reducir plásticos

El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular, así como turnó a la Cámara de Diputados, una reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual busca reducir el uso de plásticos y residuos sólidos urbanos hasta 2025.

El debate y aval del dictamen se reanudó luego de que en la sesión de ayer miércoles se suspendió la misma ante el malestar de legisladores de oposición que manifestaron su rechazo porque esta reforma podría ser un retroceso en entidades como la Ciudad de México y el Estado de México donde ya no se entregan bolsas de plástico en centros comerciales.

La reforma avalada pone como fecha el año 2025 para prohibir la entrega de bolsas de plástico, lo cual podría provocar un retroceso en materia ambiental en estados donde las leyes locales ya no permiten su uso.

Al respecto, el senador del PAN, Damián Zepeda, dijo que su grupo parlamentario apoyan los términos de la legislación en materia de economía circular y de tratamiento de los residuos sólidos.

Sin embargo, lamentó que no se cumplió un acuerdo para incluir una reserva que atenta contra lo que ya en entidades federativas se ha legislado.

Dijo que se trata de un retroceso en el tema por darles salidas falsas a las empresas dedicadas a el procesamiento de residuos sólidos, lo cual no es correcto.

Se establece que las metas nacionales para transitar hacia una economía circular, la eliminación de los plásticos de un solo uso, así como también la transición hacia materiales reciclables.

Para el 2023 transitar de modelos de un solo uso a modelos reusables, reciclables, compostables, aprovechables o valorizables; para el 2025 eliminar en su totalidad los plásticos de un solo uso.

Además, para el 2022 eliminar los productos plásticos que contengan aditivos que propicien la generación de microplásticos o microplásticos añadidos intencionalmente para exfoliar, pulir o limpiar.

En relación con las metas progresivas sobre el contenido mínimo de material reciclado de plástico, que el veinte por ciento de material reciclado al 2025 y de treinta por ciento de material reciclado al 2030.

La reforma que cuanto a las metas de acopio a nivel nacional serán de setenta por ciento respecto al tereftalato de polietileno, conocido como PET, para el 2025.