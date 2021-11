Turnan a Comisión de Hacienda nombramiento de Pablo Gómez al frente de la UIF

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, el comunicado por el que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nombró a Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El documento se dio por recibido al inicio de la sesión, y fue turnado para que continúe el proceso legislativo.

Ayer, la Mesa Directiva recibió la petición a través de un oficio:

"Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción III y 89, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; me permito remitir a esa Soberanía el original del comunicado a través del cual el Presidente de la República, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, en ejercicio de la facultad que le confiere para nombrar a los empleados superiores de hacienda, con la ratificación de la Cámara de Diputados, por el que ha tenido a bien nombrar a C. Pablo Gómez Álvarez, como Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publica", señala el documento con fecha 16 de noviembre de 2021.

La Comisión de Hacienda deberá sesionar para citar a comparecer a Pablo Gómez y votar si es apto o no para el cargo. En caso de que se apruebe, el nombramiento subirá al pleno y quedará sujeto al sufragio de la totalidad de los diputados.