UAEM cumple diez días en paro por feminicidio de estudiante

CUERNAVACA, Mor., marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cumplió diez días en paro de labores y en posesión de la Resistencia Estudiantil, cuya agrupación se formó desde la desaparición de dos de sus compañeras y el hallazgo de sus cuerpos sin vida.

Los estudiantes mantienen el control de las dos puertas del campus universitario en demanda de justicia para sus compañeras víctimas de feminicidio, y ahora piden garantías para sentarse a dialogar y analizar el Plan Integral de Seguridad Universitaria propuesto por la gobernadora Margarita González Saravia. Esta mañana, el comité de Resistencia sostuvo una mesa de trabajo con representantes estudiantiles de varias facultades y subsedes universitarias.

A principios de esta semana la rectoría los convocó al diálogo y ayer lo hizo el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, pero no han respondido a ninguna de las invitaciones.

Hoy la Facultad de Medicina los convocó nuevamente para mañana a las 8:00 horas a fin de generar un espacio de respeto, escucha y reflexión. En un comunicado, la facultad informó que el objetivo es que los estudiantes puedan compartir sus puntos de vista, inquietudes y propuestas respecto a la situación actual de la máxima casa de estudios.

Acciones de la autoridad para seguridad universitaria

Por su parte, la Secretaría de Educación junto con las secretarías de Cultura, Seguridad y Protección Ciudadana, Infraestructura y Mujeres, así como Protección Civil Morelos e Impajoven, llevó a cabo una mesa de trabajo con universidades de la entidad, para coordinar acciones y poner en marcha el Plan Integral de Seguridad Universitaria.

El plan se presentó a rectoras, rectores y titulares de instituciones de nivel superior que busca elaborar un diagnóstico puntual sobre las condiciones en cada plantel, para identificar áreas de oportunidad y diseñar acciones específicas que respondan a las necesidades particulares de cada institución.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se estableció iniciar una etapa de marchas exploratorias en las distintas universidades del estado, con el propósito de conocer de primera mano las condiciones y temáticas que enfrenta cada campus. A partir de esta evaluación, se definirán líneas de acción coordinadas con los municipios donde se ubican los planteles.

Detalles confirmados sobre vinculación a proceso por feminicidio

Por la mañana, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la obtención de un auto de vinculación a proceso en contra de Jared Alejandro "N", por la probable comisión del delito de feminicidio en agravio de Kimberly, ambos estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La FGE informó que personal de Fiscalía especializada contra los feminicidios aportó las pruebas con las que el juez de Control determinó vincular a proceso al joven de 22 años y ordenó su prisión preventiva como medida cautelar. Asimismo, estableció seis meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

En la audiencia, el juez consideró que la víctima fuera citada sólo por sus iniciales, esto es, KJRB, para evitar una revictimización, y llamó a no exhibir los datos de prueba para no vulnerar indagatorias y los derechos de las víctimas directa e indirectas.

De acuerdo con las indagatorias, Jared Alejandro "N" habría participado en la privación de la vida de KJRB, cuyo cuerpo fue localizado al norte de Cuernavaca, en un predio contiguo a la UAEM.

Al conocer de los hechos, la fiscalía especializada inició las diligencias de gabinete y estableció la probable participación del ahora imputado.

Debido a ello, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo la orden de aprehensión en contra de Jared Alejandro "N", cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en internamiento en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, en Atlacholoaya, Xochitepec.