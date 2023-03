UANL suspendió por un año a alumnos por abuso sexual en novatada

A-AA+

MONTERREY, NL., marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), afirmó a través de un comunicado, que a raíz del abuso sexual que denunció el alumno Juan Manuel Rodríguez González, fueron sancionados nueve personas entre estudiantes, exalumnos y trabajadores administrativos de las facultades de Leyes e Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Sin precisar más fechas, sobre las diversas actuaciones para afrontar el caso, salvo que el ataque fue denunciado hace más de tres años, señaló la institución educativa que "con relación al video que circula en las redes sociales sobre el caso del estudiante Juan Manuel Rodríguez González, la UANL informa que en febrero de 2020 se recibió la denuncia del estudiante ante la dirección de la Facultad de Derecho y Criminología (FADYC)".

Agregó que ante la denuncia se convocó a la Comisión de Honor y Justicia de la Facultad de Derecho y se citó a todas las personas identificadas por el denunciante: alumnos, exalumnos e instructores de la tuna, o agrupación musical tipo estudiantina.

"La Comisión de Honor y Justicia de la Facultad resolvió que en virtud de los hechos acontecidos se turnaba inmediatamente a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario, (y) a la par el estudiante presentó por su parte una denuncia penal, y durante ese proceso se le brindó atención psicológica y apoyo en sus trámites académicos y administrativos".

Expuso que posteriormente la Comisión de Honor y Justicia de la UANL dio a conocer, mediante una resolución, las sanciones impuestas a los alumnos y exalumnos de ambas facultades: Derecho y Criminología (FADyC) e Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME), así como a los respectivos instructores de la tuna.

La UANL detalló que se decretó por el Consejo Universitario suspensión por un año de los derechos académicos a los alumnos involucrados y suspensión de tres años en los derechos administrativos y académicos a los exalumnos y personal administrativos participantes en los hechos mencionados.

Además, puntualizó, los nueve involucrados en el caso denunciado, no podrán formar parte del personal académico o administrativo de la UANL bajo ninguna circunstancia.

"La UANL reprueba rotundamente todo tipo de violencia y reitera su completa disposición a través de las instancias universitarias como la Unidad para la Igualdad de Género y de colaborar en todo momento con las autoridades correspondientes", se concluye en el posicionamiento de la institución educativa.

Esta fue la "Bienvenida" que tenían preparada a los novatos

Comentó Juan Manuel que disfrutaba mucho de su carrera y de la música, por lo cual se inscribió en la tuna de la Facultad (agrupación musical de estudiantes). Agregó que después de ir a la primera tocada con el grupo "nos dijeron que a todos los novatos del grupo nos organizaban una bienvenida".

Así que el encargado de la tuna de la Facultad se puso de acuerdo y los llevó hasta FIME (Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica) que se encuentra a pocos metros de FACDYC, a él y a otros estudiantes nuevos.

"Al llegar nos taparon los ojos, nos llevaron al llamado cubículo de FIME en el Centro Cultural, y de ahí a la bañera, los baños del mismo piso y de ahí nos volvieron a tapar los ojos, nos regresaron al cubículo y ahí empecé a observar a mis compañeros de Derecho y algunos de FIME", dijo el denunciante.

Expresó que dichos estudiantes le quitaron la ropa y lo hicieron hincarse. "Ya estando hincado estaba un egresado de FACDYC y me preguntó ¿a quién le vas a mamar la verga de nosotros?"

"Yo le dije que a ninguno, pero me dijo que, si no elegía a uno, sería a todos. Después de eso que me resistía me empezaron a golpear, me agarraron de los brazos, de las piernas, para obligarme".

Acto seguido, señaló, "este tipo llamado Alejandro Ruiz Barragán se posicionó delante de mí y comenzó a masturbarse y pude observar cómo me aventó su semen mientras me obligaban a abrir la boca, y también estaban simulando con baquetas de batería el ponerlos".

Después de eso, dijo el estudiante, "me levantaron, me cargaron, me rompieron mi ropa interior e intentaron meter en mi ano un objeto al que llamaban el cohete, por lo que me lastimaron irreparablemente".