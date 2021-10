"Un enorme gusto platicar con la maestra": AMLO comparte foto con Ifigenia Martínez

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la Senadora Ifigenia Martínez Hernández, quien el pasado 7 de octubre recibió la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" por su trayectoria en los ámbitos económico, político, académico y diplomático.

Este miércoles, a través de su cuenta de Twitter, el mandatario federal compartió una fotografía de él junto a Ifigenia Martínez en Palacio Nacional.

"Es un enorme gusto platicar con la maestra Ifigenia Martínez, exdirectora de la Facultad de Economía de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), fundadora de la corriente democrática, Senadora y condecorada merecidamente con la medalla Belisario Domínguez", escribió López Obrador.

La reunión con el Jefe del Ejecutivo federal y la Senadora de Morena se dio el día de ayer en Palacio Nacional, luego de que López Obrador había anunciado que no se presentaría en el Senado de la República para la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez debido a que la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, convocó "a que le faltaran al respeto".

Debido a su ausencia, para no exponer la investidura presidencial a ataques por parte de la oposición, López Obrador envió una carta a la Senadora galardonada para explicar los motivos y reconocer su trabajo.

"Le escribo para ofrecerle una sincera disculpa, pues no podré acompañarle a la ceremonia", dijo López Obrador al mismo tiempo que destacó la trayectoria de Ifigenia Martínez y agregó que junto con Muñoz Ledo y Cuauhtémoc

Cárdenas, fueron los que crearon la corriente democrática.

"Usted merece toda mi admiración y respeto. Y por lo mismo tengo el deber de informarle que no estaré presente en dicha ceremonia porque una legisladora del bloque conservador está convocando a que me falten al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político. Ni a sus empleados y voceros", agregó.

"Además, maestra, le cuento, aquí entre nos, aquí donde no nos escuchan ni nos están viendo, pero no se ría, como lo imagino, están muy enojados porque se está cumpliendo el apotegma juarista de que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Le mando un abrazo", añadió el mandatario en la misiva.