Un golpe más de AMLO si manda un subordinado a Banxico: PAN

La bancada del PAN en el Senado de la República lamentó el perfil que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador para el nuevo gobernador del Banco de México, al señalar que el término "economía moral" no existe y es su invención y alertaron que en caso de que el nombramiento sea para un subordinado "será un golpe del actual gobierno a los organismos autónomos del país" y puede generar inestabilidad financiera y fuga de capitales.

El senador de Acción Nacional, Damián Zepeda, dijo que si bien el presidente tiene la facultad de nombrar, porque así dice la Constitución, tanto a los miembros de la Junta de Gobierno como al gobernador del Banco de México, con la aprobación del Senado, donde Morena tiene mayoría, es una mala señal a los mercados financieros no dar continuidad a Alejandro Díaz de León.

En entrevista a EL UNIVERSAL expuso que el Presidente de la República una vez más pierde la oportunidad de darle certeza al país. Uno de los temas por los que la economía se estancó desde el 2019, que cayó tan fuerte en 2020 es por los mensajes de incertidumbre que ha mando el gobierno federal.

"Un mensaje de certeza sería garantizar que en el Banco de México se integre por gente profesional, capaz como ha sido hasta ahora. Hubiera sido bien recibido un mensaje de certeza y continuidad. Pero el Presidente mete una vez más incertidumbre al país, lo cual me parece que es negativo".

"Su comentario de decir que vamos a buscar a alguien preparado en economía moral. Qué es eso. Eso es un invento del presidente López Obrador. La economía es concreta. Generas desarrollo o no generas desarrollo, generas empleo o no lo generas, das estabilidad o no das estabilidad. Eso no tiene que ver con la moral", apuntó.

Dijo que lo que se requiere en el país en estos momentos que se empieza a salir de la pandemia es certeza para invertir, control de la inflación y desarrollo en el país. "Es una lástima y es una prueba de que Morena es un completo desastre y representa un peligro para el país".

Zepeda Vidales indicó que quitar al actual gobernador del Banxico es una oportunidad pérdida, porque ya tenemos a quien realiza un trabajo serio y con continuidad.

"De aquí a que se concrete el nombramiento se genera incertidumbre, los mercados pueden reaccionar mal y si el nombramiento es erróneo, es decir más político que economista, si pone un subordinado, sin duda alguna habrá temor en los mercados y eso puede representar fuga de capitales".

Reiteró que el mensaje es negativo por parte del Presidente de la República cuando lo que se requiere es certeza. "Si pone un subordinado acabaría con la autonomía del Banco de México. Espero que no lo haga".

"Ya tiene incondicionales en el Congreso, por eso es importante la elección del 6 de junio, para que no sean levanta dedos. Necesitamos una mayoría en la Cámara de Diputados porque en el Congreso es donde el presidente valida estas malas decisiones", subrayó el senador panista.

Aseguró que desde el Senado vamos a vigilar este nombramiento, aunque Morena tiene mayoría. Vamos a ser llamados que sea profesional, capaz, no subordinada.

"Parece un golpe más a los organismos autónomos. Debemos lograr entre la sociedad y los legisladores ponerle un freno al presidente. Pero si pone un incondicional claro que es una afrenta a los organismos autónomos del país", concluyó.