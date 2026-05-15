Un juicio justo para Rocha M., pide CSP

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que su administración seguirá solicitando a Estados Unidos las pruebas de culpabilidad del gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de ese país de tener ligas con el crimen organizado.

Dijo que sin las evidencias que lo vinculen a un delito no procederán a ejecutar la solicitud de detención y extradición planteada por el gobierno de Estados Unidos desde el pasado 28 de abril.

"Esa es la posición que tenemos y no la vamos a cambiar. Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede, si no hay pruebas no se procede. ¿Qué es eso? La ley", dijo.

Añadió que los escenarios planteados por los periodistas que critican su decisión de no cooperar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación a su solicitud de detención y extradición de Rocha Moya no toman en cuenta el Estado de derecho.

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"No puede ser que estos comentócratas usen Estado de derecho cuando les conviene y escondan el Estado de derecho cuando quieren dar clases de derecho, que muchos de ellos ni abogados son. ´No tiene opción la Presidenta´. No, claro que tenemos opción siempre. ¿Cuál es? Lo que juré cuando tomé posesión: defender la Constitución y las leyes que de ella emanen, y no traicionar al pueblo y no traicionar la soberanía", expresó.

Asimismo, la Presidenta negó que la falta de cooperación en dicho tema se trate de una decisión política, sino que su actuación está basada en lo que establecen la Carta Magna y la legislación mexicana.

"No es una decisión política, como lo han querido hacer ver. Es la decisión responsable de la Presidenta de México, primero, de defender la soberanía nacional y, segundo, de que frente a cualquier acusación le pida, ya sea la Secretaría de Relaciones Exteriores o la Fiscalía General de la República, pruebas para una posible detención", refirió.

La Mandataria también informó que el gobierno de Estados Unidos ha negado 36 solicitudes de extradición realizadas por México, por no contar con las pruebas correspondientes, por lo que justificó que no se haya detenido y extraditado al gobernador Rubén Rocha Moya, como solicitó el Departamento de Justicia estadounidense.

"La próxima semana les vamos a presentar 36 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. Estados Unidos ha negado, ¿por qué? Por falta de pruebas. ¿Cuál es la visión de Estado? ¿Cuál es la visión de largo plazo? Más allá de la coyuntura política, ¿qué deben seguir la Presidenta y su gobierno, y la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, la ley, la Constitución? Una visión de defensa de la soberanía, esa es la visión de Estado", explicó.