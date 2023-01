Un "lamentable accidente" desplome de helicoptero en Campeche: Oropeza

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- El director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, dijo que podría tratarse de un "lamentable accidente" el desplome de un helicóptero de un contratista de Pemex en Sonda de Campeche ocurrido el pasado 23 de diciembre y que cobró la vida del piloto y el copiloto.

"Evidentemente fue un accidente, porque no era el único helicóptero, eran cuatro helicópteros y el que no llegó fue este que sufrió el percance, la caída y la muerte del piloto y el copiloto".

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director de Pemex dijo que las investigaciones determinarán las causas del desplome de la aeronave.

"Fue el quinto viaje que realizaba el helicóptero ese día y llevaba víveres a uno de los puntos más lejanos de la plataforma de Campeche en Cayo Arcas. De lo que se sabe con certeza, que era una hora avanzada de la tarde noche y la investigación va a determinar porque razón estaban volando en esas condiciones".

Dijo que Pemex tiene esos contratos pues la Secretaría de Marina –encargada de la seguridad en la Sonda de Campeche- no cuenta con la capacidad en el tema de helicópteros para cubrir la necesidad que tiene Pemex.

"Son cientos de viajes que se hacen, no solo para el transporte de personal, sino para el transporte de víveres y de algunos materiales que se requieran en los pozos, es una necesidad el hecho de contratar a estas empresas a quienes les piden todos los requisitos, se supone que cumplen con todos estos requisitos y la investigación va a determinar cual es la causa de este lamentable accidente".

El presidente López Obrador lamentó el deceso del piloto y copiloto de la empresa contratista de Pemex e instruyó a la empresa productiva del Estado mexicano y la Secretaría de Marina a que se busque una solución de fondo.